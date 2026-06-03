الأربعاء 2026-06-03 12:59 م

البلقاء التطبيقية تحصد المركز الثالث في بطولة الجامعات الأردنية لكرة الطائرة

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جانب من التتويج بالمركز الثالث
 
الأربعاء، 03-06-2026 12:17 م

الوكيل الإخباري- حققت جامعة البلقاء التطبيقية إنجازا رياضيا جديدا بحصولها على المركز الثالث في بطولة الجامعات الأردنية لكرة الطائرة (طلاب)، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية بمشاركة 17 جامعة من مختلف أنحاء المملكة.

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ويأتي هذا الإنجاز في ظل الدعم الذي تقدمه إدارة الجامعة للأنشطة الرياضية والطلابية، وحرصها على تعزيز مشاركة الطلبة في مختلف المنافسات الرياضية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم.


وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن هذا الإنجاز يعكس مستوى طلبة الجامعة وقدرتهم على المنافسة وتحقيق نتائج مشرفة على مستوى الجامعات الأردنية، ويجسد حرص الجامعة المستمر على دعم الأنشطة الرياضية وتوفير البيئة الداعمة للإبداع والتميز في مختلف المجالات.


وأشار عميد شؤون الطلبة الدكتور خلف الختاتنة، إلى أن هذا الإنجاز يعكس روح الانتماء والعمل الجماعي لدى طلبة الجامعة، مؤكدا السعي إلى تعزيز حضور الطلبة في مختلف المحافل الرياضية بما يواكب تطلعات الجامعة.


وتمكن منتخب الجامعة من تحقيق هذا المركز بعد تقديم أداء متميز عكس مستوى عاليا من الجاهزية الفنية والبدنية والانسجام بين اللاعبين، ليؤكد حضوره بين أفضل الفرق الجامعية المشاركة في البطولة.


وضم الفريق الطلبة: جميل الحارثي، معاذ الحارثي، شرف الدين الخطباء، عبد الرحمن أبو سيف، عمر نوفل، عمرو أبو ليلى، وفاء أبو طوق، وسام الخطيب، يوسف السعيدين، وعمر الصيفي.

 
 


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