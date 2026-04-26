"البلقاء التطبيقية" تحصل على المركز الثالث في بطولة الجامعات الأردنية للمناظرات باللغة العربية

وحصد اثنان من طلبة الجامعة جائزة أفضل المتحدثين، وهما "صفاء إبراهيم أبو ملوح من كلية الزراعة وعلي فهد الخطيب من كلية الهندسة التكنولوجية".
وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن ما يحققه الطلبة من نتائج متقدمة يعكس رؤية الجامعة في دعم الإبداع وصقل مهارات الطلبة وتعزيز حضورهم في مختلف المحافل التنافسية.
بدوره، أوضح عميد شؤون الطلبة الدكتور خلف ختاتنة، أن هذا التميز جاء نتيجة للجهود المستمرة في رعاية الطلبة ودعم الأنشطة اللامنهجية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم الفكرية واللغوية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم في مختلف المسابقات.
