"البلقاء التطبيقية" تحصل على المركز الثالث في بطولة الجامعات الأردنية للمناظرات باللغة العربية

الأحد، 26-04-2026 01:42 م

الوكيل الإخباري- حققت جامعة البلقاء التطبيقية إنجازا مميزا بحصولها على المركز الثالث في بطولة الجامعات الأردنية للمناظرات باللغة العربية، التي تعد مؤهلة إلى البطولة الدولية للمناظرات باللغة العربية المقرر عقدها في دولة قطر، في خطوة تعكس مستوى طلبتها وقدرتهم على المنافسة في المحافل الوطنية.

وحصد اثنان من طلبة الجامعة جائزة أفضل المتحدثين، وهما "صفاء إبراهيم أبو ملوح من كلية الزراعة وعلي فهد الخطيب من كلية الهندسة التكنولوجية".


وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن ما يحققه الطلبة من نتائج متقدمة يعكس رؤية الجامعة في دعم الإبداع وصقل مهارات الطلبة وتعزيز حضورهم في مختلف المحافل التنافسية.


بدوره، أوضح عميد شؤون الطلبة الدكتور خلف ختاتنة، أن هذا التميز جاء نتيجة للجهود المستمرة في رعاية الطلبة ودعم الأنشطة اللامنهجية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم الفكرية واللغوية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم في مختلف المسابقات.

 
 


