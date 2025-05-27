البلقاء التطبيقية تدخل عصر الذكاء الاصطناعي في التعليم والتسجيل

10:27 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/732327 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن إطلاق خطة شاملة لدمج الذكاء الاصطناعي في جميع برامج البكالوريوس والدبلوم، بدءًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025، في خطوة نوعية تهدف إلى إحداث نقلة في منظومتها التعليمية والإدارية. اضافة اعلان





وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، إن الخطة الجديدة تتضمن إدراج الذكاء الاصطناعي في الخطط الدراسية لجميع التخصصات، ما يعكس التزام الجامعة بمواكبة التطورات العالمية في قطاع التعليم، وإعداد طلبتها بالمهارات الرقمية والمستقبلية التي يتطلبها سوق العمل، ضمن بيئة تعليمية متقدمة تدمج التكنولوجيا في صلب العملية الأكاديمية.



وأكد أن التحول لا يقتصر على الجانب الأكاديمي، بل يشمل أيضًا الجانب الإداري، حيث بدأت الجامعة بالفعل بأتمتة عدد من الوحدات الحيوية، وفي مقدّمتها وحدة القبول والتسجيل، عبر أنظمة ذكية تُسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للطلبة.



وبيّن العجلوني أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الجامعة للتحول إلى جامعة ذكية، تدعم التعليم التقني والتطبيقي في الأردن، وتُسهم في رفد السوقين المحلي والإقليمي بكفاءات تكنولوجية مؤهلة تُعزز الاقتصاد الرقمي الوطني.



وأشار إلى أن الجامعة تواصل العمل على تطوير بنيتها التحتية الرقمية، ورفع كفاءة كوادرها الأكاديمية والإدارية، إلى جانب توسيع شراكاتها الدولية مع مؤسسات أكاديمية وشركات تكنولوجية عالمية لتبادل الخبرات وتحديث المناهج.



يُذكر أن البلقاء التطبيقية تُعد من الجامعات الرائدة في التعليم التقني والتطبيقي في الأردن، وتسعى باستمرار لتحديث بيئتها التعليمية بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.