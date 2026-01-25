الأحد 2026-01-25 12:02 م

البلقاء التطبيقية تُدرج في 9 حقول علمية بتصنيف التايمز العالمي 2026

الوكيل الإخباري- حققت جامعة البلقاء التطبيقية إنجازا أكاديميا جديدا بإدراجها في تسعة حقول علمية ضمن تصنيف التايمز العالمي للجامعات للحقول العلمية (World University Rankings by Subject 2026)، في مؤشر يعكس تطور أدائها الأكاديمي والبحثي، ويعزز حضورها في التصنيفات الدولية المرموقة.

وجاءت نتائج الجامعة بإدراج حقل العلوم الفيزيائية وحقل التعليم وحقل العلوم الاجتماعية ضمن الفئة (501–600) عالميا.


كما جاءت ضمن الفئة (401–500) في علوم الحاسوب، وضمن الفئة (801–1000) في كل من الهندسة والأعمال والاقتصاد، ضمن الفئة (601–800) في الآداب والعلوم الإنسانية، إضافة إلى إدراجها ضمن الفئة (+1001) في كل من العلوم السريرية والصحية وعلوم الحياة.


وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، إن هذا الإنجاز يعكس الجهود المؤسسية المبذولة في تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، لافتا إلى أن هذه النتائج تسهم في ترسيخ المكانة الدولية للجامعة.


وأكد أهمية تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية مع المؤسسات المحلية والدولية ومواصلة العمل على رفع جودة المخرجات التعليمية والبحثية، ما ينعكس إيجابا على سمعة الجامعة الأكاديمية وتنافسيتها العالمية.


من جهته، أوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط وضمان الجودة الدكتور هيثم الشبلي، أن الجامعة تعمل حاليا على إقرار استراتيجية مؤسسية متكاملة تهدف إلى تحقيق التميز في التدريس والبحث العلمي التطبيقي من خلال مواءمة البرامج والمبادرات مع معايير الاعتماد والتصنيفات العالمية، مؤكدا أن نتائج التصنيف استندت إلى منهجية تعتمد على 18 مؤشر أداء موزعة على خمسة محاور رئيسة تشمل التدريس وبيئة البحث العلمي، وجودة البحث والانخراط مع الصناعة والبعد الدولي.

 
 


