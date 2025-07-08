البلقاء التطبيقية تستحدث برنامجا لبكالوريوس الترجمة في كلية السلط للعلوم الإنسانية

ويأتي هذا البرنامج الجديد ليُمثّل نقلةً نوعيةً في تعليم الترجمة في الأردن والمنطقة، من خلال خطة دراسية متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتغطي مجالات حيوية مثل الترجمة القانونية، والأعمال، والتقنية، والإعلام الرقمي، مع التركيز على استخدام أحدث أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الترجمة.
وأكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني أن:
“استحداث برنامج بكالوريوس الترجمة التطبيقية يأتي انسجامًا مع رؤية الجامعة في تقديم برامج تعليمية نوعية ذات طابع تطبيقي مباشر، تُـمَكِّن الطلبة من اكتساب مهارات حقيقية تخدم أهدافهم المهنية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في محاور التعليم الجيد والعمل اللائق والابتكار. فالبرنامج لا يُعِدّ فقط مترجمين محترفين، بل يخلق فرصًا واعدة في سوق العمل من خلال تمكين الشباب بالمهارات الرقمية والتقنية المطلوبة عالميًا.”
من جانبه، أشار عميد كلية السلط للعلوم الإنسانية الأستاذ الدكتور عزيز الرحامنة إلى أن: “البرنامج يُعزّز قدرة الطلبة على إنتاج ترجمات دقيقة في سياقات ثقافية متنوعة، ويركّز على الدمج العملي للتكنولوجيا، وتطوير المحتوى الرقمي العربي، مما يسهم في تقليص الفجوة المعرفية، ويخدم مبدأ المساواة في الوصول إلى المعلومة، أحد مرتكزات التنمية المستدامة. كما أن التدريب العملي ومساق مشروع الترجمة يمنح الطلبة الفرصة لتطبيق مهاراتهم في بيئات مهنية حقيقية.”
ويتضمن البرنامج مساقات متقدمة في الترجمة السمعية البصرية، والترجمة بمساعدة الحاسوب (CAT Tools)، والترجمة الآلية، إضافة إلى مساقات في كتابة المحتوى الرقمي، بما يتماشى مع الحاجة المتزايدة إلى محتوى عربي مهني على الإنترنت.
ويُعزّز البرنامج مهارات التفكير النقدي، والإبداع، والعمل الجماعي، والريادة، مما يُعِدّ الخريجين للانخراط الفاعل في سوق العمل، ويسهم في تمكين الشباب، وتعزيز الاقتصاد المعرفي، وتحقيق التنمية المستدامة بالمفهوم الشامل الذي تتبناه الجامعة.
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