البِلقاء التطبيقية تستحدث برنامج بكالوريوس في الهندسة الصناعية

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الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن استحداث برنامج بكالوريوس في الهندسة الصناعية بكلية الهندسة في المركز، اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع الصناعي. اضافة اعلان





وأكد رئيس الجامعة أحمد العجلوني، أن استحداث هذا البرنامج يأتي انسجامًا مع رؤية الجامعة ورسالتها في تقديم برامج تعليمية نوعية تواكب الثورة التكنولوجية، وتمكّن الطلبة من المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأضاف أن البرنامج يُعدّ إضافة نوعية تجمع بين المفاهيم التقليدية للهندسة الصناعية والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلّم الآلي، وإنترنت الأشياء، ويهدف إلى تحسين العمليات الصناعية، ورفع كفاءة الإنتاج، ودفع عجلة التنمية المستدامة من خلال منهجية متعددة التخصصات. كما يركّز على تكامل التكنولوجيا المتقدمة، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، والتصنيع الذكي، والتفاعل بين الإنسان والآلة، لتطوير حلول مبتكرة للتحديات الصناعية، مشيرًا إلى أن البرنامج يفتح آفاقًا واعدة أمام الطلبة من خلال ريادته في دمج مفاهيم الهندسة الصناعية مع ذكاء الأعمال، وتنمية المهارات الهندسية التي تقود الابتكار والتأثير المجتمعي، ما يُعزّز من فرص خريجيه في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.



من جانبه، أوضح عميد كلية الهندسة، رضوان دويري، أن البرنامج يتماشى مع الاتجاهات التعليمية العالمية، ويعكس تطوّر سوق العمل ومتطلباته المتغيّرة. وقد صُمِّم ليجذب الطلبة الباحثين عن تعليم متطوّر ومتعدد التخصصات في مجالات الهندسة، والذكاء الاصطناعي، وذكاء الأعمال، كما يُسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتسريع الابتكار في التصنيع. وقد تم إعداد الخطة الدراسية استنادًا إلى مقارنات مرجعية مع جامعات محلية وإقليمية ودولية، بما يضمن توافقها مع معايير الاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي، وضمان جودة التعليم.