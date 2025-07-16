البلقاء التطبيقية تستحدث برنامج ماجستير بالقانون العام

الوكيل الإخباري- استحدثت جامعة البلقاء التطبيقية برنامج ماجستير القانون العام في كلية الحقوق، اعتبارا من العام الجامعي 2025/2026.

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ويأتي استحداث هذا البرنامج انسجاما مع رؤية الجامعة في تطوير برامجها الأكاديمية بما يخدم سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ويعد خطوة جديدة في مسار الارتقاء بجودة التعليم العالي وتعزيز كفاءة المخرجات الأكاديمية.