الأربعاء 2025-07-16 11:40 ص
 

البلقاء التطبيقية تستحدث برنامج ماجستير بالقانون العام

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الأربعاء، 16-07-2025 11:35 ص

الوكيل الإخباري-   استحدثت جامعة البلقاء التطبيقية برنامج ماجستير القانون العام في كلية الحقوق، اعتبارا من العام الجامعي 2025/2026.

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ويأتي استحداث هذا البرنامج انسجاما مع رؤية الجامعة في تطوير برامجها الأكاديمية بما يخدم سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ويعد خطوة جديدة في مسار الارتقاء بجودة التعليم العالي وتعزيز كفاءة المخرجات الأكاديمية.


وأكد رئيس الجامعة، الدكتور أحمد العجلوني أن إطلاق البرنامج الجديد يأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة لتوسيع نطاق برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات، لا سيما التخصصات القانونية،مشيرا إلى أن الجامعة تولي أهمية خاصة لتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز مكانة الأردن العلمية إقليميا وعالميا.

 
 
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