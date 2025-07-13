البلقاء التطبيقية تستحدث برنامج ماجستير في التشريح والأنسجة

ويأتي هذا التوجه في ضوء الحاجة المتزايدة لكوادر تدريسية مؤهلة في مجالي التشريح والأنسجة، نظرا لأهمية هذه المساقات كأساس رئيسي في مختلف البرامج الطبية والعلوم الطبية المساندة، والتي يتجاوز عددها 80 برنامجا على مستوى درجة البكالوريوس موزعة على الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، منها نحو 12 برنامجا تم استحداثها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن استحداث هذا البرنامج المتخصص يأتي انسجاما مع رؤية الجامعة لتطوير منظومتها الأكاديمية بما يلبي متطلبات سوق العمل ويسهم في سد الفجوة الحاصلة في الكوادر التدريسية المتخصصة على المستوى الوطني والإقليمي، ويعزز من مكانة الجامعة كمركز ريادي في التعليم العالي والبحث العلمي.
من جانبه، أشار نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الطبية عميد كلية الطب الدكتور شادي حموري، إلى أن برنامج الماجستير في التشريح والأنسجة يمثل تطورا طبيعيا لمسيرة الكلية العلمية، وسيسهم في رفد المؤسسات التعليمية والبحثية بكفاءات عالية التأهيل، قادرة على استخدام أحدث أساليب التعليم والبحث العلمي، ما يفتح أمام خريجي البرنامج آفاقا واسعة سواء في مواصلة الدراسات العليا أو في الانخراط بسوق العمل محليا ودوليا.
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