الأحد 2025-12-21 11:05 ص

البلقاء التطبيقية تستقبل مستشار الشؤون الثقافية في سفارة جمهورية الصين الشعبية

جامعة البلقاء التطبيقية
الأحد، 21-12-2025 08:48 ص
الوكيل الإخباري-  في إطار تعزيز الشراكات الأكاديمية والثقافية الدولية، استقبل رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، وبحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون المراكز وخدمة المجتمع المحلي الأستاذ الدكتور خالد الزعبي، سعادة مستشار الشؤون الثقافية في سفارة جمهورية الصين الشعبية ومدير المركز الثقافي الصيني، السيد تشاو شياو تشيانغ، يرافقه وفد من المركز الثقافي الصيني، وبمشاركة الأستاذة ريم حسين المستشارة التربوية للتبادل الثقافي، وذلك في زيارة تجسّد عمق العلاقات الأردنية–الصينية، وآفاق التعاون المعرفي والتعليمي بين البلدين.اضافة اعلان


واطّلع الوفد خلال الزيارة على الإنجازات الرقمية المتقدمة التي حققتها الجامعة، ومشاريع كلية الذكاء الاصطناعي، كما تعرّف على نماذج متميزة من إنجازات الطلبة التي تعكس دورهم كمواطنين عالميين فاعلين يوظفون المعرفة والتكنولوجيا في خدمة المجتمعات وصناعة المستقبل.
 
 


