البلقاء التطبيقية تعلن إنشاء كلية للإعلام في مركز الجامعة بالسلط

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن إنشاء كلية للإعلام، وذلك بعد موافقة مجلس التعليم العالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعليم التطبيقي ومواكبة التحول الرقمي المتسارع في قطاع الإعلام والاتصال، لا سيما في ظل تنامي دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإعلامي.

ويأتي القرار ضمن توجهات مجلس التعليم العالي في الأردن لدعم تطوير البرامج الأكاديمية التي تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.



وقال رئيس الجامعة أحمد فخري العجلوني إن إنشاء كلية الإعلام يعد خطوة استراتيجية في مسيرة الجامعة نحو تطوير التعليم التطبيقي، وبناء نموذج أكاديمي حديث يواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي، ويعزز جاهزية الخريجين لسوق العمل، لا سيما في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام المدعوم بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.



وأضاف العجلوني، إن الكلية ستعتمد على كوادر أكاديمية متخصصة وممارسين في مجالات الإعلام والصحافة، بما يسهم بدمج الخبرة العملية مع التعليم النظري، إلى جانب إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية والإنتاج الإعلامي.



وتهدف الكلية إلى إعداد كوادر إعلامية مؤهلة تمتلك مهارات تطبيقية في الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى والإنتاج المرئي والمسموع، إضافة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الإعلامية والتحقق من المعلومات وإنتاج محتوى إعلامي ذكي بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.



كما تتبنى الكلية نموذجا تعليميا قائما على التدريب الميداني والتعلم القائم على المشروعات، مع إنشاء مختبرات متخصصة في الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، وبناء شراكات مع مؤسسات إعلامية وتقنية، بما يعزز فرص التشغيل ورفع كفاءة الخريجين.



وفي إطار تطوير بنيتها الأكاديمية، أوضحت الجامعة أن الكلية ستعتمد نموذجا تعليميا تطبيقيا متدرجا يربط بين التعليم التقني والأكاديمي، حيث تطرح على مستوى الدبلوم المتوسط برامج في الإعلام الرقمي والإخراج.