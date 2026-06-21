البلقاء التطبيقية تعلن انتهاء التسجيل لامتحان التأهيل لغايات التجسير

وأوضحت الجامعة أن الامتحان سيُعقد يوم الخميس الموافق 25 حزيران 2026 في مختبرات أكاديمية البلقاء – جامعة البلقاء التطبيقية في مدينة السلط، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
ودعت الجامعة الطلبة المتقدمين إلى مراجعة وحدة التقييم والامتحانات العامة يوم الامتحان لاستكمال إجراءات التسجيل وتقديم الوثائق المطلوبة، والتي تشمل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصورة عن الهوية الشخصية، وكتابًا من الكلية يحدد لغة دراسة الطالب (العربية أو الإنجليزية)، بالإضافة إلى إشعار البنك المثبت لتسديد الرسوم المقررة.
وبيّنت الجامعة أن رسوم الامتحان تبلغ 300 دولار أمريكي للطلبة المتقدمين لأول مرة، و450 دولارًا أمريكيًا للطلبة المعيدين.
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