البلقاء التطبيقية تعلن نتائج المرحلة الأولى من مشروع "مجتمعي"

وقال العجلوني إنّ المشروع يجسد توجهات الجامعة في دعم مبادرات التنمية المستدامة وتمكين الشباب، مؤكدًا أن “جامعة البلقاء التطبيقية ماضية في تعزيز دورها كمؤسسة تعليمية تطبيقية تسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار وتقديم حلول عملية تخدم مجتمعه المحلي ضمن مفاهيم الاقتصاد الدائري”.
وأضاف العجلوني أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثل نموذجًا فاعلًا للتعاون الدولي في دعم البرامج النوعية التي تستهدف الشباب، وتسهم في بناء قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.
ويُعدّ المشروع ممولًا من الاتحاد الأوروبي ومنفذًا من قبل جامعة البلقاء التطبيقية، ويهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في تطوير مجتمعاتهم المحلية من خلال الابتكار وتبنّي مفاهيم الاقتصاد الدائري.
وشمل المشروع تدريب 400 طالب وطالبة من السلط والعقبة ومأدبا، حيث طوّروا 79 مشروعًا مجتمعيًا، تم اختيار 30 مشروعًا منها للتأهل إلى المرحلة النهائية، تمهيدًا لاختيار 15 مشروعًا سيتم دعمها ماليًا.
من جانبه، أكد مدير مشروع “مجتمعي” عمر سليمان عربيات، أهمية دعم الشباب وتمكينهم من ابتكار حلول مجتمعية مستدامة قائمة على مفاهيم الاقتصاد الدائري.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف المتعلق بالتعليم الجيد، والهدف الخاص بالمدن والمجتمعات المستدامة.
