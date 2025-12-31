"البلقاء التطبيقية" تفوز بمشروع دولي

الوكيل الإخباري- حققت جامعة البلقاء التطبيقية إنجازا بحثيا نوعيا بفوزها بمشروع بحثي دولي ممول بالكامل من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج PRIMA – Section 1، وبكلفة إجمالية بلغت 2.7 مليون يورو، وفقا للنتائج النهائية المنشورة رسميا على الموقع الإلكتروني للبرنامج.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه الذي تفوز به الجامعة ضمن هذا المسار التنافسي الممول كليا من الاتحاد الأوروبي، ما يشكل محطة متقدمة في مسيرة الجامعة البحثية الدولية.