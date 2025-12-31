"البلقاء التطبيقية" تفوز بمشروع دولي

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه الذي تفوز به الجامعة ضمن هذا المسار التنافسي الممول كليا من الاتحاد الأوروبي، ما يشكل محطة متقدمة في مسيرة الجامعة البحثية الدولية.
ويأتي هذا الفوز من خلال مشروع يحمل عنوان "أداة النظم البيئية للأراضي الرطبة لحساب الكربون (WETCARB)" الذي يهدف إلى تطوير منصة رقمية علمية وموثوقة للرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) لقياس وتوثيق احتجاز الكربون في الأراضي الرطبة في حوض البحر الأبيض المتوسط، بما يتيح دمج هذه النظم البيئية في أسواق الكربون، إلى جانب تعزيز استعادتها البيئية ودورها في التخفيف من آثار التغير المناخي.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان: الأربعاء آخر يوم للاستفادة من الإعفاءات الضريبية
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
أمانة عمان: تأهيل أربع حدائق وثلاث منتزهات خلال عام 2025
-
60 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
الاردن .. 8 إصابات جديدة جراء استخدام "شموسة"
-
الأردن يثمن حرص السعودية والإمارات على أمن اليمن واستقراره وسيادته
-
الجمارك: تعديل دوام جمرك عمان لغاية الساعة العاشرة ليلا اعتبارًا من بداية العام
-
الحملة الأردنية توزع وجبات المنسف في مواصي خان يونس