الأربعاء 2025-12-31 02:13 م

"البلقاء التطبيقية" تفوز بمشروع دولي

جامعة البلقاء التطبيقية
الأربعاء، 31-12-2025 01:01 م

الوكيل الإخباري-   حققت جامعة البلقاء التطبيقية إنجازا بحثيا نوعيا بفوزها بمشروع بحثي دولي ممول بالكامل من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج PRIMA – Section 1، وبكلفة إجمالية بلغت 2.7 مليون يورو، وفقا للنتائج النهائية المنشورة رسميا على الموقع الإلكتروني للبرنامج.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه الذي تفوز به الجامعة ضمن هذا المسار التنافسي الممول كليا من الاتحاد الأوروبي، ما يشكل محطة متقدمة في مسيرة الجامعة البحثية الدولية.


ويأتي هذا الفوز من خلال مشروع يحمل عنوان "أداة النظم البيئية للأراضي الرطبة لحساب الكربون (WETCARB)" الذي يهدف إلى تطوير منصة رقمية علمية وموثوقة للرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) لقياس وتوثيق احتجاز الكربون في الأراضي الرطبة في حوض البحر الأبيض المتوسط، بما يتيح دمج هذه النظم البيئية في أسواق الكربون، إلى جانب تعزيز استعادتها البيئية ودورها في التخفيف من آثار التغير المناخي.

 
 


