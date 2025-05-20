البلقاء التطبيقية تكرم الطلبة الفائزين بجائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي لعام 2025

وأعرب الدكتور العجلوني عن اعتزازه بهذا الإنجاز النوعي الذي يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجامعة في مجالات التعليم التطبيقي والابتكار التقني، مؤكدًا دعمه المتواصل لمثل هذه المبادرات التي تخدم المجتمع وتعزز من مكانة الجامعة على المستويين المحلي والدولي.
وأشار إلى أن فوز الجامعة بهذه الجائزة المرموقة يعكس التزامها الراسخ بالريادة والتميز في التعليم التقني والتطبيقي، ويجسد جهود الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في تقديم مشاريع نوعية تخدم المجتمع وتعزز قيم الابتكار والإبداع.
وفاز بالمشروع مجموعة من طلبة قسم الهندسة والذكاء الاصطناعي وهم: أحمد علان، عبدالمجيد الوشاح، جود الحياري، بيسان القرالة، حمزة حامد، تحت إشراف المهندسة يسرى أبو رميلة، وبمساهمة فنية من المدرّس محمد سامي عمرات من قسم الفنون التطبيقية، ومترجمة لغة الإشارة إيلاف رائد عثمان، والتعليق الصوتي بلال ماهر الحجازي، وإشراف عام من عميد الكلية الدكتور محمد رسول الحديدي.
ويهدف مشروع "جسر التواصل الذكي" إلى تطوير حلول تقنية تمكّن فئة الصم والبكم من التواصل الفعّال مع المجتمع، من خلال تحويل لغة الإشارة إلى نص مكتوب وصوت، والعكس، ما يعزز من دمجهم في الحياة اليومية والمجتمعية.
يُذكر أن جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي شهدت هذا العام منافسة قوية بين 83 مشروعًا مقدّمة من 55 مؤسسة تعليمية من مختلف مناطق المملكة، حيث قامت لجنة التحكيم باعتماد معايير دقيقة في التقييم شملت "التميز، خدمة المجتمع، حجم الإنجاز، الجودة، الشمولية، والتنظيم".
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