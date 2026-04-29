البلقاء التطبيقية تكرّم فرق الجامعة المتوجة ببطولات محلية

الوكيل الإخباري- كرم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني فرق الجامعة التي حققت إنجازات متميزة في عدد من البطولات المحلية، تقديرا لأدائها اللافت وتمثيلها المشرف للجامعة في المحافل الوطنية.





وشمل التكريم فريق خماسي كرة القدم / طلاب، الحائز على المركز الأول في بطولة القائد التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، بمشاركة 24 جامعة حكومية وخاصة، والتي أقيمت في مدينة العقبة.



كما تم تكريم فريق الألعاب الإلكترونية الحاصل على المركز الأول بمشاركة عدد من الجامعات الأردنية، إضافة إلى فريق المناظرات الذي أحرز المركز الثالث في بطولة الجامعات الأردنية للمناظرات باللغة العربية.



وأكد العجلوني أن هذه الإنجازات تعكس مستوى التميز الذي يتمتع به طلبة الجامعة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الجامعة ماضية في دعم الأنشطة اللامنهجية التي تسهم في صقل شخصية الطلبة وتنمية مهاراتهم، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية لديهم، بما ينسجم مع رسالتها في إعداد جيل مبدع وقادر على تمثيل الوطن خير تمثيل.



من جانبه، قال عميد شؤون الطلبة الدكتور خلف ختاتنة إن هذا التفوق يأتي ثمرة لجهود الطلبة وإصرارهم، إضافة إلى الدعم المتواصل الذي توليه إدارة الجامعة للأنشطة الطلابية، مؤكدا حرص العمادة على توفير بيئة محفزة تسهم باكتشاف الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو التميز والإبداع في مختلف المحافل.



وأشاد بالجهود المبذولة لتحقيق الإنجازات الرياضية من قبل دائرة النشاط الرياضي ممثلة بمديرها صالح ابورمان.



وضم فريق خماسي كرة القدم الطلاب صالح النصيرات، محمد غالية، جراح الحياري، أحمد الحياري، عمر الصيفي، مؤمن كراجة، عبدالرحمن جروان، مهدي البري، حسن عبيدات، وأحمد داهش ، بإشراف مدرب الفريق الكابتن مصطفى أحمد أبو كوش.



كما ضم فريق المناظرات الطلاب: أيهم السعايد، هنادي زيادات، صفاء أبو ملوح، روجينا خالد علي، حلا سرور، وبتول الكعابنة، بإشراف أشرف الزعبي.



وضم فريق الألعاب الإلكترونية جمال حمدي، علي اللاوي، عمار النجار، يوسف إدريس، وعمر الزرو، بإشراف الدكتور صايل خريسات.







