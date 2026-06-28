البلقاء التطبيقية تمدد التسجيل لامتحان الشامل حتى الخميس 2 تموز 2026

09:54 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن تمديد فترة التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2026، حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2 تموز 2026، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الطلبة لاستكمال إجراءات التسجيل. اضافة اعلان





وتؤكد الجامعة أن التسجيل يتم من خلال الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة التي استكمل الطالب فيها متطلبات النجاح، وفقاً للتعليمات المعتمدة من وحدة التقييم والامتحانات العامة، كما يحق للطلبة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة في هذا الفصل التقدم للامتحان.



وتدعو الجامعة الطلبة الراغبين بالتقدم إلى المبادرة بالتسجيل قبل انتهاء الفترة المحددة، والاطلاع على التعليمات ومخرجات التعلم الخاصة بالتخصصات المختلفة عبر الموقع الإلكتروني لوحدة التقييم والامتحانات العامة.





