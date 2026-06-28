البلقاء التطبيقية تمدد التسجيل لامتحان الشامل حتى الخميس 2 تموز 2026

وتؤكد الجامعة أن التسجيل يتم من خلال الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة التي استكمل الطالب فيها متطلبات النجاح، وفقاً للتعليمات المعتمدة من وحدة التقييم والامتحانات العامة، كما يحق للطلبة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة في هذا الفصل التقدم للامتحان.
وتدعو الجامعة الطلبة الراغبين بالتقدم إلى المبادرة بالتسجيل قبل انتهاء الفترة المحددة، والاطلاع على التعليمات ومخرجات التعلم الخاصة بالتخصصات المختلفة عبر الموقع الإلكتروني لوحدة التقييم والامتحانات العامة.
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