الخميس 2025-10-30 11:42 ص
 

البلقاء التطبيقية تنعى أحد طلبتها

الخميس، 30-10-2025 09:17 ص

الوكيل الإخباري-  ينعى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني والأستاذ الدكتور بشار عماري عميد كلية الحصن الجامعية  وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة وفاة الطالب عبد الرحمن قاسم الوردات  (تخصص صيانه مركبات كهربائية والهجينة ).

 سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمنا وأهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

 
 
