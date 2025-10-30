البلقاء التطبيقية تنعى أحد طلبتها

سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمنا وأهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
-
أخبار متعلقة
-
البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
-
وزيرة التنمية عضواً في مجلس مناصري إنهاء العنف ضد الأطفال التابع لمنظمة الصحة العالمية
-
بعد عام على تشكيلها.. حكومة حسّان تتخذ أكثر من 1000 قرار
-
الحكومة تعلن عن 5 مشاريع استثمارية مستقبلية في عمّان
-
الدوريات الخارجية تحذر من الضباب
-
فصل الكهرباء من الـ11 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
اعلان فقدان وظيفة صادر عن وزارة الإدارة المحلية - أسماء
-
الأردن يؤيد قرارا أمميا يطالب بإنهاء الحصار عن كوبا