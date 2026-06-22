البلقاء التطبيقية تنعى الطالب رعد نشيوات

وقالت الجامعة في منشور عبر "فيسبوك" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني والأستاذ الدكتور محمد النسور عميد كلية الأعمال وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة وفاة الطالب رعد رامي نشيوات / كلية الأعمال
سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمنا وأهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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