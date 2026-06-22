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البلقاء التطبيقية تنعى الطالب رعد نشيوات

الطالب رعد نشيوات
الطالب رعد نشيوات
 
الإثنين، 22-06-2026 07:23 ص
الوكيل الإخباري-   نعت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الاثنين الطالب  رعد رامي نشيوات.اضافة اعلان


 وقالت الجامعة في منشور عبر "فيسبوك" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني والأستاذ الدكتور محمد النسور عميد كلية الأعمال وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة وفاة الطالب رعد رامي نشيوات / كلية الأعمال

سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمنا وأهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون
 
 


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