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البلقاء التطبيقية تنفذ مشروع حصاد مائي بقيمة 300 ألف يورو

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
الإثنين، 02-09-2024 01:22 م

الوكيل الإخباري- بدأت جامعة البلقاء التطبيقية بتنفيذ مشروع حصاد مائي في محطة الأميرة تسنيم بنت غازي للبحوث التكنولوجية، بقيمة 300 ألف يورو وبتمويل من الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه.

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وبينت عميدة كلية الزراعة التكنولوجية الدكتورة أمل العبادي، أن الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه ستقوم بعمل 3 سدود لتجميع مياه الأمطار، و400 متر مصاطب، و500 دونم فاليراني، وزراعة 10 آلاف شجرة وإنشاء 10 حواجز حجرية، ويتوقع أن تكون السدود جاهزة لتجميع المياه قبل تشرين الثاني من العام الحالي.


وأشارت إلى أن هذا المشروع يسهم في الحفاظ على البيئة من خلال عمل سدود لتجميع المياه، والمحافظة على التربة وتحسين نوعيتها ومنع انجرافها من خلال عمل مصاطب طبيعية، وإيجاد حلول مبنية على الطبيعة للتمكن من تطوير العمل الزراعي والبيئي في المحطة.


وأضافت أنه نظرا للتحديات البيئية في محطة الأميرة تسنيم بنت غازي للبحوث التكنولوجية التابعة للكلية والمتمثلة في شح المياه وتدهور التربة والغطاء النباتي الطبيعي، عقدت كلية الزراعة التكنولوجية عدة اجتماعات مع الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، بالإضافة لعمل عدة جولات ميدانية في المحطة، للاطلاع على التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي وإيجاد الحلول المناسبة.


وقدمت الدكتورة العبادي، الشكر للشبكة الإسلامية ممثلة بالمدير التنفيذي الدكتور مروان الرقاد، لدعمه المستمر لكلية الزراعة التكنولوجية والعمل على التعاون في إيجاد الحلول للتحديات البيئية، لافتة إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الشبكة لتحقيق الكثير من الأهداف لخدمة القطاع الزراعي والمائي في الأردن.

 
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