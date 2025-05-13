الثلاثاء 2025-05-13 04:07 م
 

البلقاء التطبيقية تنفي وقوع حالة طعن داخل الحرم الجامعي

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 02:27 م

الوكيل الإخباري-   تنفي جامعة البلقاء التطبيقية ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن وقوع حالة طعن داخل الحرم الجامعي.

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وأكد عميد شؤون الطلبة، الدكتور خلف الختاتنة، أن ما جرى لا يتعدى كونه مناوشة طلابية، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة. كما أشار إلى استمرار العملية التعليمية بشكلها المعتاد .

وإذ تؤكد الجامعة حرصها على سلامة جميع الطلبة والعاملين فيها، فإنها تهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات، وتجنب تداول الإشاعات التي من شأنها إثارة الفتنة والقلق  وزعزعة الأمن داخل الحرم الجامعي.

 
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