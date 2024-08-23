البلقاء التطبيقية تواصل احتفالاتها بتخريج الفوج الرابع والعشرين من طلبة كلية عمان الجامعية

08:13 م

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الوكيل الإخباري- مندوباً عن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رعى عميد كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والادارية الأستاذ الدكتور احمد الدحيات تخريج طلبة كلية عمان الجامعية لمرحلتي ( الدبلوم ،البكالوريوس) بحضور عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور خالد ناصر الزعبي والمسجل العام الدكتور زكريا عطيات والهيئة التدريسية وأهالي الطلبة وذلك على الملعب الرئيسي في الجامعة. اضافة اعلان



وقدم عميد الكلية الدحيات التهئنة والتبريك بإسم رئيس الجامعة وأسرتها للطلبة الخريجين وذويهم معبرا عن اعتزاز الجامعة بجميع طلبتها .