 
الأحد 2024-12-15 08:00 ص
 

البلقاء التطبيقية تودع أحد طلبتها

الطالب أحمد حسين عبدالله بني فواز
الطالب أحمد حسين عبدالله بني فواز
الأحد، 15-12-2024 07:02 ص

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى الطالب أحمد حسين عبدالله بني فواز من جامعة البلقاء التطبيقية.

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ونعت جامعة البلقاء التطبيقية الشاب الراحل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "ينعى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني وعميد وأسرة كلية عجلون الجامعية، بمزيد من الحزن والأسى، المرحوم الطالب أحمد حسين عبدالله بني فواز / تخصص دراسات إسلامية."


كما نعاه مقربون وزملاء الشاب الراحل مستذكرين طيب خلقه وحسن أثره.

 

انا لله وانا اليه راجعون

 
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