البلقاء التطبيقية تودع أحد طلبتها

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى الطالب أحمد حسين عبدالله بني فواز من جامعة البلقاء التطبيقية.

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ونعت جامعة البلقاء التطبيقية الشاب الراحل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "ينعى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني وعميد وأسرة كلية عجلون الجامعية، بمزيد من الحزن والأسى، المرحوم الطالب أحمد حسين عبدالله بني فواز / تخصص دراسات إسلامية."



كما نعاه مقربون وزملاء الشاب الراحل مستذكرين طيب خلقه وحسن أثره.