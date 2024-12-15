البلقاء التطبيقية تودع أحد طلبتها

ونعت جامعة البلقاء التطبيقية الشاب الراحل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "ينعى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني وعميد وأسرة كلية عجلون الجامعية، بمزيد من الحزن والأسى، المرحوم الطالب أحمد حسين عبدالله بني فواز / تخصص دراسات إسلامية."
كما نعاه مقربون وزملاء الشاب الراحل مستذكرين طيب خلقه وحسن أثره.
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