البلقاء التطبيقية وPearson العالمية توقعان اتفاقية شراكة لتطوير التدريب المهني والتعليم التقني

08:53 ص

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، بحضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والتعليم التقني الأستاذ الدكتور زيد العنبر، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتماد وضمان الجودة الأستاذ الدكتور هيثم الشبلي، ومستشار الرئيس لشؤون التعليم التقني الأستاذ الدكتور حسين السرحان، وفداً من شركة Pearson العالمية ضم مدير التطوير المهني على المستوى الدولي السيد جيمس برودبنت، والمديرين الإقليميين المهندس أحمد الكبارية والسيدة دينا خاروفه. اضافة اعلان





وجاءت الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتطوير منظومة التعليم التطبيقي والتقني، حيث وقعت جامعة البلقاء التطبيقية وشركة Pearson العالمية اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني والتقني، وتطوير المهارات العملية للطلبة، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية وتطوير مهاراتهم التطبيقية وفق أحدث الممارسات والمعايير التعليمية العالمية.



وأكد الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني أهمية هذه الشراكة في دعم مسيرة التعليم المهني والتقني في الأردن، وتعزيز قدرات الكوادر التعليمية والطلبة، انسجاماً مع رؤية الجامعة الرامية إلى مواكبة التطورات العالمية وتبني أفضل الممارسات في مجالات التعليم والتدريب.





