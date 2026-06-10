البلقاء التطبيقية وPearson العالمية توقعان اتفاقية شراكة لتطوير التدريب المهني والتعليم التقني

وجاءت الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتطوير منظومة التعليم التطبيقي والتقني، حيث وقعت جامعة البلقاء التطبيقية وشركة Pearson العالمية اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني والتقني، وتطوير المهارات العملية للطلبة، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية وتطوير مهاراتهم التطبيقية وفق أحدث الممارسات والمعايير التعليمية العالمية.
وأكد الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني أهمية هذه الشراكة في دعم مسيرة التعليم المهني والتقني في الأردن، وتعزيز قدرات الكوادر التعليمية والطلبة، انسجاماً مع رؤية الجامعة الرامية إلى مواكبة التطورات العالمية وتبني أفضل الممارسات في مجالات التعليم والتدريب.
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