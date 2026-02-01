البلقاء تتصدر المحافظات من حيث المساحة الحرجية في الأردن

11:56 ص

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها حول إحصاءات الأنظمة البيئية والتنوع الحيوي والغابات في المملكة لعام 2024.





وأشارت النتائج إلى ارتفاع عدد المحميات الطبيعية البرية القائمة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغت مساحتها 4767 كم²، إضافة إلى المحمية البحرية، بارتفاع مقداره 2.3%.



وأصبحت نسبة حماية الأنظمة البيئية في المملكة 5.4%، في حين حدد الاتحاد الدولي لصون الطبيعة أن النسبة الممثلة لحماية الأنظمة البيئية يجب أن لا تقل عن 17% من المساحة الإجمالية للدولة بالنسبة للأنظمة البرية، و10% بالنسبة للأنظمة البحرية.



وأشارت النشرة إلى أن مساحة الأراضي الحرجية في المملكة 1070 كم²، أي ما نسبته 1.2% من مساحة المملكة، حيث جاءت البلقاء بالمرتبة الأولى من حيث المساحة الحرجية بمساحة بلغت 164 كم²، تلتها إربد وعجلون بمساحة 145 كم² و139 كم² على التوالي.



وعلى صعيد الحرائق في المناطق الحرجية، أظهرت النشرة أن عدد الحرائق في 2024 بلغ 55 حريقًا، تضرر فيها 4168 شجرة، 38% منها محروقة كليًا، في حين بلغت المساحة المتضررة 6132 دونمًا.



وتعتبر الحرائق أهم وأخطر المشاكل التي تتعرض لها المناطق الحرجية، حيث أنها تتسبب في فقدان الموائل الطبيعية ويترتب عليها تدمير الغطاء النباتي وزيادة فرص انجراف التربة.



وعلى صعيد إنتاج الحطب، أشارت النشرة إلى أن إجمالي كمية إنتاج الحطب في المملكة في 2024 بلغت 5060 طنًا، في حين أن المملكة لا تعد دولة منتجة للحطب وتعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الأخشاب، حيث بلغت مستوردات المملكة من الأخشاب 156 مليون دينار في 2024 بزيادة 1.1% عن السنوات العشر الأخيرة.



ويذكر أن مصدر البيانات حول المحميات الطبيعية هو الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وإحصاءات الحراج والغابات هو مديرية الحراج في وزارة الزراعة، بينما إحصاءات التجارة الخارجية الواردة في هذا التقرير تعتمد على بيانات دائرة الإحصاءات العامة.



كما أن دائرة الإحصاءات العامة تقوم بتحديث وتنظيم نشرة إحصاءات البيئة بشكل سنوي وفق دليل الأمم المتحدة للإحصاءات البيئية، ومن جميع المصادر المتاحة للإحصاءات البيئية، سواء كانت السجلات الإدارية أو الدراسات والمسوح الميدانية أو أنظمة الرصد والمتابعة وغيرها من المصادر.

