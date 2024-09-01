البلقاء تتصدر قائمة البطالة في الأردن والعقبة في ذيلها

الوكيل الإخباري- سُجل أعلى معدل للبطالة في الأردن بمحافظة البلقاء بنسبة بلغت 24.5%.

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أما أدنى معدل للبطالة فسجل في محافظة العقبة بنسبة بلغت 17.6% بفارق 6.9 نقطة مئوية.

كما بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر26.7%، وبلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 23 سنة فأكثر32.2%.