البلقاء تتصدر قائمة البطالة في الأردن والعقبة في ذيلها

أما أدنى معدل للبطالة فسجل في محافظة العقبة بنسبة بلغت 17.6% بفارق 6.9 نقطة مئوية.
كما بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر26.7%، وبلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 23 سنة فأكثر32.2%.
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