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59.5% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39

البلقاء تتصدر قائمة البطالة في الأردن والعقبة في ذيلها

شارع الحمام بالسلط | من المصدر
شارع الحمام بالسلط | من المصدر
الأحد، 01-09-2024 11:52 ص

الوكيل الإخباري- سُجل أعلى معدل للبطالة في الأردن بمحافظة البلقاء بنسبة بلغت 24.5%.

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أما أدنى معدل للبطالة فسجل  في محافظة العقبة بنسبة بلغت 17.6% بفارق 6.9 نقطة مئوية.

 

كما بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر26.7%، وبلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 23 سنة فأكثر32.2%.

 

وتركز 59.5% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 57.6%.

 
gnews

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