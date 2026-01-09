البلقاء ترفع جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مستجدات الطقس

وقال المساعيد، إن بعض الطرق الرئيسية لا تزال مغلقة منذ نحو أسبوع، وهي طريق وادي شعيب وطريق دافوس – البحر الميت، نتيجة الظروف الجوية والانهيارات، مؤكدًا أن العمل جارٍ على صيانتها وإعادة تأهيلها بالتنسيق مع الجهات المختصة وبوتيرة متواصلة حتى إعادة فتحها بأمان.
ودعا المحافظ المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، حفاظًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أن الملاحظات والشكاوى الواردة إلى غرف العمليات يتم التعامل معها أولًا بأول من قبل جميع الدوائر الخدمية.
