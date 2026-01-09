الجمعة 2026-01-09 05:04 م

البلقاء ترفع جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مستجدات الطقس

البلقاء ترفع جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مستجدات الطقس
البلقاء ترفع جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مستجدات الطقس
 
الجمعة، 09-01-2026 04:41 م
الوكيل الإخباري-   قال محافظ البلقاء، فيصل المساعيد، إنه نظرًا للظروف الجوية التي تسود المملكة، تم فتح غرف العمليات في محافظة البلقاء وكافة الوحدات الإدارية التابعة لها، وبمشاركة جميع الدوائر الخدمية، على مدار الساعة للتعامل مع مستجدات الحالة الجوية.اضافة اعلان


وقال المساعيد، إن بعض الطرق الرئيسية لا تزال مغلقة منذ نحو أسبوع، وهي طريق وادي شعيب وطريق دافوس – البحر الميت، نتيجة الظروف الجوية والانهيارات، مؤكدًا أن العمل جارٍ على صيانتها وإعادة تأهيلها بالتنسيق مع الجهات المختصة وبوتيرة متواصلة حتى إعادة فتحها بأمان.

ودعا المحافظ المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، حفاظًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أن الملاحظات والشكاوى الواردة إلى غرف العمليات يتم التعامل معها أولًا بأول من قبل جميع الدوائر الخدمية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية أشغال الكرك تتعامل مع ارتفاع منسوب مياه على جسر الثنية والمرج

فيديو .. فيضان سد الموجب

أخبار محلية فيديو .. فيضان سد الموجب

البلقاء ترفع جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مستجدات الطقس

أخبار محلية البلقاء ترفع جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مستجدات الطقس

تعبيرية

أخبار محلية شجرة تسقط على عامود كهرباء في دير الليات

ت

أخبار محلية بلدية شيحان تتعامل مع شارع كان مغلقًا نتيجة الانجرافات

ت

الوفيات وفيات الجمعة 9-1-2026

ب

أخبار محلية الصفدي يلتقي في عمّان اليوم مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا

ا

أخبار محلية 3 إصابات بحادث تصادم وقع بين 4 مركبات في عمّان



 






الأكثر مشاهدة