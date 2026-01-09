البلقاء ترفع جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مستجدات الطقس

04:41 م

الوكيل الإخباري- قال محافظ البلقاء، فيصل المساعيد، إنه نظرًا للظروف الجوية التي تسود المملكة، تم فتح غرف العمليات في محافظة البلقاء وكافة الوحدات الإدارية التابعة لها، وبمشاركة جميع الدوائر الخدمية، على مدار الساعة للتعامل مع مستجدات الحالة الجوية.





وقال المساعيد، إن بعض الطرق الرئيسية لا تزال مغلقة منذ نحو أسبوع، وهي طريق وادي شعيب وطريق دافوس – البحر الميت، نتيجة الظروف الجوية والانهيارات، مؤكدًا أن العمل جارٍ على صيانتها وإعادة تأهيلها بالتنسيق مع الجهات المختصة وبوتيرة متواصلة حتى إعادة فتحها بأمان.



ودعا المحافظ المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، حفاظًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أن الملاحظات والشكاوى الواردة إلى غرف العمليات يتم التعامل معها أولًا بأول من قبل جميع الدوائر الخدمية.

