البندورة والخيار والبطاطا.. كم بلغ سعر الكيلو في السوق المركزي؟

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار غالبية الأصناف من الخضار في السوق المركزي اليوم السبت.

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ووفقًا للنشرة اليومية -الاسترشادية- التي ترصد الحد الأدنى والأعلى لسعر بيع الكيلو في ساحات السوق المركزي، تراوح سعر البندورة بين 15 و35 قرشًا للكيلو، والخيار بين 15 و25 قرشًا للكيلو، والبطاطا بين 40 و70 قرشًا للكيلو.



وبلغت الكميات الإجمالية الواردة إلى السوق من الخضار والفواكه والورقيات 4784.752 طنًا.