البنك الدولي: الأردن يحقق تقدما في تنفيذ مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"

الوكيل الإخباري- حقق الأردن تقدما في مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"، الذي ينفذه بالشراكة مع البنك الدولي، من خلال تعزيز المهارات الرقمية للشباب وزيادة فرص العمل في قطاع التكنولوجيا وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

ووفق تقرير تقييمي للمشروع فإن المشروع حصل على تمويل إجمالي يقارب 200 مليون دولار، توزع بين قرض بقيمة 163.1 مليون دولار من البنك الدولي بنسبة تمويل تبلغ نحو 81.5%، ومنحة مقدارها 36.9 مليون دولار من مرفق التمويل الميسر بنسبة 18.5%.