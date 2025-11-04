البنك الدولي: الأردن يحقق تقدما في تنفيذ مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"

ووفق تقرير تقييمي للمشروع فإن المشروع حصل على تمويل إجمالي يقارب 200 مليون دولار، توزع بين قرض بقيمة 163.1 مليون دولار من البنك الدولي بنسبة تمويل تبلغ نحو 81.5%، ومنحة مقدارها 36.9 مليون دولار من مرفق التمويل الميسر بنسبة 18.5%.
وحتى تشرين الأول الماضي، بلغت قيمة الصرف من التمويل قرابة 63.82 مليون دولار، بما يمثل قرابة 32% من إجمالي التمويل المرصود للمشروع، وهي نسبة وصفها البنك الدولي بأنها تعكس "تقدما مستمرا" مع الحاجة إلى تسريع وتيرة التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
البنك الدولي: الأردن يحقق تقدما في برنامج كفاءة قطاع الكهرباء