البنك الدولي: برنامج إصلاح التعليم في الأردن يحقق تقدماً

الوكيل الإخباري- حقق "برنامج دعم إصلاح التعليم في الأردن" تقدماً في توسيع الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين تقييم الطلبة وظروف التعليم والتعلم للأطفال الأردنيين واللاجئين السوريين، مع اقتراب موعد إغلاقه نهاية أيار الحالي.





ورفع البنك الدولي تصنيف التقدم نحو تحقيق أهداف البرنامج من "مرضٍ إلى حد ما" إلى "مرضٍ"، كما رفع تصنيف التقدم العام في التنفيذ إلى "مرضٍ"، وهو أعلى تصنيف في التقييم، مشيراً إلى أن البرنامج دخل مرحلته النهائية وحقق 9 نتائج مرتبطة بالصرف المالي جرى التحقق منها.



وشملت النتائج تسجيل الأطفال اللاجئين في مدارس مستهدفة، واعتماد خطة لتوسيع خدمات رياض الأطفال، وإصدار إرشادات فنية لتصميم نموذج شراكة مع القطاع الخاص للتوسع في خدمات KG2، وإنشاء صفوف جديدة وتشغيلها، إضافة إلى تدريب معلمي رياض الأطفال على تطبيق المنهاج التفاعلي الحالي، وتقييم المعلمين الجدد وفق المعايير المهنية الوطنية، وتدريب واعتماد معلمي الصفوف من KG وحتى الصف الثاني عشر وفق تلك المعايير.



كما تضمنت النتائج تجهيز مدارس بمرافق مياه وصرف صحي ونظافة محدثة، وإعادة تأهيل مدارس لتلبية متطلبات الصحة والسلامة، فيما أشار التقرير إلى أن جميع مؤشرات أهداف البرنامج تحققت أو تجاوزت المستهدفات، باستثناء مؤشر المستفيدين من اللاجئين السوريين الذي تحقق جزئياً بسبب اختلاف تعريف المؤشر وتراجع أعداد اللاجئين السوريين عند إغلاق البرنامج.



وفي الجانب المالي، بلغ إجمالي التمويل المخصص للبرنامج قرابة 300 مليون دولار توزعت بين قروض ومنح مقدمة عبر البنك الدولي وصناديق تمويل مختلفة، فيما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة 292.04 مليون دولار مقابل نحو 7.91 ملايين دولار متوقع صرفها قبل إغلاق المشروع، وبنسبة صرف إجمالية بلغت نحو 97.35%.



كما سجلت بعض مكونات التمويل نسبة صرف كاملة بلغت 100%، من بينها قرض بقيمة 141.79 مليون دولار ومنحة بقيمة 50.21 مليون دولار، فيما بلغ حجم الصرف من تمويل إضافي بقيمة 5.91 ملايين دولار نحو 5.77 ملايين دولار بنسبة 97.63%، ومن قرض إضافي بقيمة 81.40 مليون دولار نحو 75.17 مليون دولار بنسبة 92.35%.



وأوضح التقرير أن البرنامج دخل حيز التنفيذ في 14 كانون الأول 2017، فيما تقرر إغلاقه في 31 أيار 2026.



وفي نتائج التعليم المبكر، ارتفع عدد الأطفال الأردنيين واللاجئين السوريين الملتحقين برياض الأطفال KG2 من 80 ألف طفل في كانون الأول 2017 إلى 135,508 أطفال حتى 27 نيسان 2026، مقارنة بمستهدف بلغ 120 ألف طفل.



كما بلغ عدد الأطفال اللاجئين السوريين المستفيدين من تدخلات البرنامج 163,477 طفلاً حتى 27 نيسان 2026، مقارنة بخط أساس بلغ 125 ألف طفل ومستهدف بلغ 180 ألف طفل.



وبلغ عدد المعلمين الذين جرى تقييمهم وفق المعايير المهنية الوطنية الجديدة واستوفوا الحد الأدنى من معايير الأداء 11,901 معلم حتى 27 نيسان 2026، مقابل هدف بلغ 6,400 معلم.



وأشار التقرير إلى اعتماد تنظيم يفصل بين وظيفة امتحان التوجيهي كشهادة تخرج ووظيفته لتحديد القبول في مؤسسات التعليم العالي.





