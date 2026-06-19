البنك الدولي: برنامج كفاءة الكهرباء يحقق وفورات إضافية بقيمة 159.9 مليون دينار

ووفق تقرير "حالة التنفيذ والنتائج" الصادر عن البنك الدولي، يتكون البرنامج من قرضين بقيمة 250 مليون دولار لكل منهما، الأول أُقر في آذار 2023 والثاني كتمويل إضافي في نيسان 2025، فيما يمتد تنفيذ البرنامج حتى 29 شباط 2028.
وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة من البرنامج 322.66 مليون دولار من أصل التمويل الكلي، لتصل نسبة الصرف الإجمالية إلى نحو 64.5%، فيما تبقى 177.36 مليون دولار غير مصروفة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء، والمحافظة على إمدادات الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكة النقل وموثوقية الخدمة الكهربائية، وتعزيز حوكمة شركة الكهرباء الوطنية، إضافة إلى تحسين إدارة المخاطر المالية المرتبطة بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء.
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