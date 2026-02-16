البنك الدولي: برنامج "مسار" يسير بوتيرة مُرضية في الأردن

09:15 ص

الوكيل الإخباري- أكّد البنك الدولي أن برنامج "تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية (مسار)" في الأردن يحقق تقدمًا مُرضيًا سواء على مستوى التقدم نحو تحقيق الهدف الإنمائي أو على مستوى التنفيذ العام.





ووفق تقرير تقييمي للبنك الدولي، فإنّ البرنامج الذي دخل حيز التنفيذ في 17 أيلول 2024، بلغ إجمالي تمويل البرنامج المعتمد عبر قرض ومنح 405.01 ملايين دولار، صُرف منها 140.39 مليون دولار، بنسبة إجمالية تقارب 34.7% من مجموع التمويل.



والبرنامج، الذي يستمر حتى 30 حزيران 2029، يهدف إلى تحسين الوصول إلى التعلم التأسيسي، وتعزيز الوصول إلى التعليم والتدريب المهني والتقني المرتبط بسوق العمل، إلى جانب رفع كفاءة إدارة قطاع التعليم.



وفي تفاصيل بيانات الأداء المالي، يبلغ حجم القرض الرئيسي المقدّم من البنك الدولي 393 مليون دولار، جرى صرف 133.03 مليون دولار منه حتى تاريخ التقرير، بنسبة بلغت 33.85%، كما تضمن البرنامج منحة بقيمة 7 ملايين دولار، صُرف منها 2.35 مليون دولار بنسبة 33.57%. إضافة إلى منحتين بقيمة 1.01 مليون دولار و4 ملايين دولار، صُرفتا بالكامل.



وأشار التقرير إلى أن البرنامج أُرفق بمنحة إضافية بقيمة 5 ملايين دولار لدعم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية والتدريب أثناء الخدمة للمعلمين مع التركيز على مهارات القراءة التأسيسية.



وفي محور تحسين الوصول إلى التعلم التأسيسي، بلغ عدد الأطفال الملتحقين برياض الأطفال من المستوى الثاني (KG2) التي تستوفي الحدّ الأدنى من معايير الجودة 52,581 طفلًا لنهاية عام 2025، مقابل هدف نهائي يبلغ 90,000 طفل بحلول حزيران 2029.



وبلغ عدد الغرف الصفية المطابقة للمعايير 1,129 غرفة، مقارنة بخط أساس يصل إلى 200 غرفة في حزيران 2024، وبهدف نهائي يبلغ 4,200 غرفة.



كما اعتمد البرنامج خطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية؛ إذ أشار التقرير إلى تحقق المؤشر المتعلق باعتماد ونشر خطة التنفيذ.



وفيما يتعلق ببرنامج التغذية المدرسية/ الوجبات الصحية، ارتفع عدد الطلبة المستفيدين إلى 66,742 طالبًا حتى 2 كانون الأول 2025، مقارنة بـ44,000 في تشرين الثاني 2024، وبهدف يبلغ 74,000 طالب بحلول كانون الأول 2026، ومن بين المستفيدين 32,988 طالبة، و26,533 طالبًا لاجئًا.



وسجل التقرير تقدمًا في محور الحوكمة وإدارة الموارد البشرية، حيث أقرّ مجلس الوزراء قرار إنشاء وزارة جديدة للتعليم وتنمية الموارد البشرية، في إطار إعادة هيكلة الحوكمة في القطاع، فيما تحقق مؤشر اعتماد التعليمات الخاصة بآلية الاختيار والتعيين القائمة على الكفايات للمعلمين وقادة المدارس، وتم التحقق منه؛ إذ يستهدف البرنامج أن يتم تعيين 70% من المعلمين وقادة المدارس عبر الآلية الجديدة القائمة على الكفايات بحلول حزيران 2029.



وفي محور التعليم المهني والتقني، بلغ عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني، بما في ذلك في قطاعات الاقتصاد الأخضر، 50,118 طالبًا حتى 2 كانون الأول 2025، مقابل هدف نهائي يبلغ 80,000 طالب بحلول 2029.



وبيّن التقرير أن عدد الطلبة المدعومين بتعليم أفضل بلغ 547,063 طالبًا، مقابل هدف نهائي يبلغ 622,876 طالبًا بحلول 2029.



وسجلت نسبة الطالبات الملتحقات بالتعليم المهني الثانوي 10.5%، مقابل هدف يبلغ 15.5% بحلول أيار 2029. أما نسبة الأطفال بعمر 10 سنوات غير القادرين على قراءة نص مناسب لأعمارهم، فبلغت 54% عند خط الأساس، مع هدف خفضها إلى 51%.





