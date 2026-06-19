الجمعة 2026-06-19 11:31 ص

البنك الدولي: تحسن وتيرة تنفيذ مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن

علم الأردن
علم الاردن
 
الجمعة، 19-06-2026 08:33 ص

الوكيل الإخباري-   أظهر تقرير حديث للبنك الدولي تحسنا في وتيرة تنفيذ مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، البالغة قيمته الإجمالية أكثر من 300 مليون دولار، مع توقع إرساء عقود رئيسية إضافية خلال عام 2026، ضمن جهود تستهدف تحسين كفاءة خدمات المياه وتعزيز الأمن المائي وخفض فاقد المياه واستهلاك الطاقة.

اضافة اعلان


وأوضح تقرير متابعة التنفيذ والنتائج الصادر عن البنك أن فريق البنك الدولي أجرى خلال آذار ونيسان الماضيين مباحثات مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات المياه، مشيرا إلى تسجيل تحسن متوسط في سرعة التنفيذ وإجراءات الشراء خلال الأشهر الأخيرة، وإرساء عدد من العقود الاستشارية، مع توقع منح عقود رئيسية إضافية خلال العام الحالي.


ويهدف المشروع، الذي بدأ تنفيذه عام 2023 ويستمر حتى نهاية عام 2028، إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن من خلال خفض فاقد المياه، ورفع كفاءة الطاقة في القطاع، وتعزيز إجراءات إدارة الجفاف والأمن المائي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

لاعبو المنتخب الإيراني

كأس العالم مونديال 2026: إيران تعتزم تقديم شكوى لدى فيفا بسبب القيود التي تُفرض عليها

الجيش الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان عدد من البلدات والقرى اللبنانية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في اشتباكات بجنوب لبنان

مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك

عربي ودولي وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية يجتمعون الأحد في مصر

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي 15 شهيدا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

علم فنزويلا

عربي ودولي لقاء بين الحكومة الفنزولية والمعارضة برعاية أميركية لبحث الانتقال الديمقراطي

البنتاغون

عربي ودولي صحيفة: البنتاغون أبلغ مشرعين بحاجته إلى 80 مليار دولار لنفقات حرب إيران

شن الطيران الاسرائيلي سلسلة غارات على مناطق في قضائي النبطية وصور جنوب لبنان أودت بحياة 5 أشخاص وإصابة آخرين. وقال مصدر أمني لبناني، إن عشرات الغارات التدميرية استهدفت قرى الجنوب بالتزامن مع قصف مدفع

عربي ودولي جيش الاحتلال يهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي سويسرا: المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لن تعقد اليوم كما كان مخططا لها



 
 






الأكثر مشاهدة

 