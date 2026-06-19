البنك الدولي: تحسن وتيرة تنفيذ مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن

الوكيل الإخباري- أظهر تقرير حديث للبنك الدولي تحسنا في وتيرة تنفيذ مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، البالغة قيمته الإجمالية أكثر من 300 مليون دولار، مع توقع إرساء عقود رئيسية إضافية خلال عام 2026، ضمن جهود تستهدف تحسين كفاءة خدمات المياه وتعزيز الأمن المائي وخفض فاقد المياه واستهلاك الطاقة.

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وأوضح تقرير متابعة التنفيذ والنتائج الصادر عن البنك أن فريق البنك الدولي أجرى خلال آذار ونيسان الماضيين مباحثات مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات المياه، مشيرا إلى تسجيل تحسن متوسط في سرعة التنفيذ وإجراءات الشراء خلال الأشهر الأخيرة، وإرساء عدد من العقود الاستشارية، مع توقع منح عقود رئيسية إضافية خلال العام الحالي.