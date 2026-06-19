البنك الدولي: تحسن وتيرة تنفيذ مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن

وأوضح تقرير متابعة التنفيذ والنتائج الصادر عن البنك أن فريق البنك الدولي أجرى خلال آذار ونيسان الماضيين مباحثات مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات المياه، مشيرا إلى تسجيل تحسن متوسط في سرعة التنفيذ وإجراءات الشراء خلال الأشهر الأخيرة، وإرساء عدد من العقود الاستشارية، مع توقع منح عقود رئيسية إضافية خلال العام الحالي.
ويهدف المشروع، الذي بدأ تنفيذه عام 2023 ويستمر حتى نهاية عام 2028، إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن من خلال خفض فاقد المياه، ورفع كفاءة الطاقة في القطاع، وتعزيز إجراءات إدارة الجفاف والأمن المائي.
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