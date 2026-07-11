البنك المركزي: البنوك ترفض أكثر من 55 ألف طلب قرض جديد

ووفق آخر البيانات، فإنّ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية الجديدة المطلوبة مع نهاية شهر أيار الماضي، وصلت إلى 6.724 مليون دينار، عبر قرابة 186 ألف طلب، مقارنة بـ 5.882 مليار دينار قيمة إجمالية، وبواقع 170 ألف طلب خلال الفترة ذاتها من 2025.
وبحسب الأرقام المتاحة، فإن إجمالي قيمة الطلبات التي وافق عليها الجهاز المصرفي منذ مطلع العام وحتى نهاية الشهر الخامس، بلغت 6.236 مليار دينار، وبنحو 130 ألف طلب، بينما بلغت في الفترة ذاتها من العام الماضي، نحو 4.105 مليار دينار، عبر 128 ألف طلب تقريبا.
وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك العاملة في السوق المحلية، رفضت أكثر من 55 ألف طلب تمويل جديد، بنهاية شهر أيار الماضي، بقيمة بلغت 488 مليون دينار، منخفضة من 628 مليون دينار، في الفترة ذاتها من 2025، إذ تم رفض قرابة 42 ألف طلب تقريبا.
وبحسب أرقام البنك المركزي، فإن أعلى القطاعات حصولا على التمويل في خمسة أشهر من العام الحالي، كانت بند القطاعات الأخرى التي يدخل تحتها شراء الأسهم، ووصلت قيمة تمويلاته إلى 8.829 مليار دينار، بينما حل قطاع الإنشاءات في المرتبة الثانية، وبقيمة وصلت إلى 8.045 مليار دينار، خلال هذه الفترة.
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