الثلاثاء 2026-02-10 05:04 م

البنك المركزي يحدد ساعات دوام البنوك في رمضان

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 10-02-2026 02:17 م

الوكيل الإخباري- حدد البنك المركزي الأردني ساعات الدوام الرسمي وآليات العمل في البنوك العاملة في المملكة خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026، وذلك بموجب تعميم رسمي وجّهه إلى البنوك.

اضافة اعلان


وبحسب التعميم الصادر عن محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، يبدأ دوام موظفي البنوك خلال الشهر الفضيل عند الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، فيما تكون ساعات استقبال ومراجعة الجمهور من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.


وأشار التعميم إلى أن البنك المركزي منح البنوك التي ترغب في ذلك مرونة تمديد ساعات الدوام أو تقديم الخدمات المصرفية خلال الفترة المسائية، شريطة إشعار البنك المركزي مسبقًا بمواعيد الدوام المقترحة وأسماء الفروع التي سيشملها التمديد.


وأكد البنك المركزي في تعميمه ضرورة التزام البنوك بالعودة إلى ساعات الدوام الاعتيادية المعتمدة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار الشركات كتلة حزب مبادرة النيابية تزور "البوتاس العربية" وتشيد بأداء الشركة ومشاريعها الاستراتيجية

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس

أخبار محلية العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس

خلال لقائه وفدا من ديوان عشيرة العفيشات

أخبار محلية العيسوي: صمود الأردن بقيادة الملك على ثوابته الوطنية مفتاح استقراره وسيادته

تقديراً لمشتركيها وتعزيزاً لخدماتها .. زين كاش تطلق برنامج الولاء والمكافآت CoinZat

أخبار الشركات تقديراً لمشتركيها وتعزيزاً لخدماتها .. زين كاش تطلق برنامج الولاء والمكافآت CoinZat

ب

أخبار محلية السعودية توافق على بدء مباحثات مع الأردن وتركيا للتعاون بالطاقة النووية

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مصنع شركة الخطوط التقنية للألياف الضوئية (Techline)

ب

أخبار محلية تأجيل أقساط صندوق الادخار في الجامعة الأردنية لشهري شباط وآذار

الأمن يلقي القبض على 3 أشخاص آخرين في قضية تهريب السيارات الأردنية إلى مصر

خاص بالوكيل الأمن يلقي القبض على 3 أشخاص آخرين في قضية تهريب السيارات الأردنية إلى مصر



 






الأكثر مشاهدة