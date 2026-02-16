البنك المركزي يعتمد الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" في جميع البنوك العاملة

ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود البنك المركزي الأردني الرامية إلى أتمتة ورقمنة العمليات المصرفية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة العملاء، إضافة إلى رفع مستويات الأمان والموثوقية في التحقق من الهوية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة.
وأشار البنك المركزي إلى أن اعتماد الهوية الرقمية يتيح للعملاء إتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان، من خلال إبراز الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" دون الحاجة إلى تقديم الهوية الشخصية التقليدية، وذلك من خلال آليات تحقق إلكترونية آمنة ومعتمدة تضمن سلامة البيانات وحمايتها.
كما أكد البنك المركزي الأردني استمراره في العمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمؤسسات ذات العلاقة لتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية، وبما يسهم في تحقيق الرؤية الحكومية الشاملة للتحول الرقمي.
