البنك المركزي يقرر تصفية شركة تأمين

03:08 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/718252 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قرر البنك المركزي الأردني، الأحد، تصفية شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين اعتباراً من تاريخ 2025/1/26، حرصاً من البنك على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين. اضافة اعلان





ووفق بيان للبنك المركزي الأردني، تقرر تعيين نوفان منصور عقيل العقيل، مصفياً للشركة ليتولى تصفيتها والإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وحقوقها وتمثيلها أمام الغير والتوقيع بالنيابة عنها على العقود والعاملات لحين إتمام إجراءات التصفية وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.



وجاء هذا القرار بعد أن قام البنك المركزي بمجموعة من المتابعات مع الشركة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها نتيجة تعرضها لأوضاع تؤثر جوهرياً في مركزها المالي وتحول دون استمرارها في مزاولة أعمالها ومخالفاتها لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 والتعليمات النافذة، والشكاوى الواردة إلى البنك المركزي من المؤمن لهم والمستفيدين.



الجدير بالذكر أن قرار البنك المركزي جاء بعد منع الشركة من إبرام عقود تأمين إلزامي بموجب قرار محافظ البنك المركزي الصادر بتاريخ 2023/12/12 ومنع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية ضمن إجازة تأمين المركبات بموجب قرار محافظ البنك المركزي الأردني الصادر بتاريخ 2024/07/08، وحل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين وتعيين لجنة إدارة مؤقتة وذلك بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم (2024/195) تاریخ 2024/10/30 ولا تبين عدم قيام الشركة بمعالجة أوضاعها المالية والإدارية، وبعد استنفاذ كافة الحلول والإجراءات التصويبية المطلوبة منها فقد تم إصدار قرار بتصفيتها.