البيئة: انبعاثات مصنع السيراميك في القطرانة بخار ماء وليست ملوِّثات للهواء

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة البيئة أن الانبعاثات المرئية الصادرة عن مدخنة مصنع بلاط سيراميك في لواء القطرانة هي عبارة عن بخار ماء ناتج عن عملية تجفيف الطين، وليست انبعاثات ملوِّثة للهواء المحيط.

وأوضحت الوزارة أن فرق التفتيش تحرّكت صباح اليوم الأربعاء، بناء على إيعاز من وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، لإجراء كشف ميداني على المصنع، وذلك ضمن إجراءات المتابعة والرقابة البيئية.



وبيّنت أن ظهور البخار بشكل كثيف يعود إلى تدني درجات الحرارة في الأجواء الباردة الحالية، مؤكدة عدم وجود أي مؤشرات على انبعاث ملوِّثات هوائية ضارة.



وأضافت الوزارة أن المصنع حاصل على الموافقة البيئية منذ عام 2023، بعد استكمال دراسة تقييم الأثر البيئي، ويستخدم فلاتر كيسية متطورة في وحدة التجفيف، تعمل بكفاءة على منع انبعاث الجسيمات الدقيقة إلى الهواء المحيط.



وفي إطار تعزيز الرقابة البيئية الاستباقية، أعلنت الوزارة أنه سيتم تركيب مجسّات لقياس ملوِّثات الهواء المنبعثة من مدخنة المصنع، وربطها إلكترونيًا بشكل مباشر مع النظام المركزي في الوزارة، بما يضمن المراقبة المستمرة والفورية.