الأربعاء 2026-01-21 05:57 م

البيئة: انبعاثات مصنع السيراميك في القطرانة بخار ماء وليست ملوِّثات للهواء

ا
أرشيفية
 
الأربعاء، 21-01-2026 04:12 م

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة البيئة أن الانبعاثات المرئية الصادرة عن مدخنة مصنع بلاط سيراميك في لواء القطرانة هي عبارة عن بخار ماء ناتج عن عملية تجفيف الطين، وليست انبعاثات ملوِّثة للهواء المحيط.

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن فرق التفتيش تحرّكت صباح اليوم الأربعاء، بناء على إيعاز من وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، لإجراء كشف ميداني على المصنع، وذلك ضمن إجراءات المتابعة والرقابة البيئية.


وبيّنت أن ظهور البخار بشكل كثيف يعود إلى تدني درجات الحرارة في الأجواء الباردة الحالية، مؤكدة عدم وجود أي مؤشرات على انبعاث ملوِّثات هوائية ضارة.


وأضافت الوزارة أن المصنع حاصل على الموافقة البيئية منذ عام 2023، بعد استكمال دراسة تقييم الأثر البيئي، ويستخدم فلاتر كيسية متطورة في وحدة التجفيف، تعمل بكفاءة على منع انبعاث الجسيمات الدقيقة إلى الهواء المحيط.


وفي إطار تعزيز الرقابة البيئية الاستباقية، أعلنت الوزارة أنه سيتم تركيب مجسّات لقياس ملوِّثات الهواء المنبعثة من مدخنة المصنع، وربطها إلكترونيًا بشكل مباشر مع النظام المركزي في الوزارة، بما يضمن المراقبة المستمرة والفورية.


وأكدت وزارة البيئة أن هذه الإجراءات تأتي انسجاما مع سياستها في الاستجابة السريعة لملاحظات المواطنين، وتعزيز منظومة الرصد والرقابة البيئية، حفاظا على البيئة والصحة العامة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية "الإدارة المحلية" توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير

رئيس الوزارء جعفر حسان يفتتح فندق كراون بلازا البترا.

أخبار محلية بعد 12 عاما من الإغلاق... حسان يفتتح فندق كراون بلازا البترا

ا

أخبار محلية المواصفات تحصل على اعتمادية منح شهادة المنتج العضوي من الوكالة التركيّة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: لن أستخدم القوة للاستحواذ على غرينلاند

ل

أخبار محلية الحكومة تتجه لطرح فرصة استثمارية لطريق بديل مدفوع بين عجلون وعمّان

خلال لقائه فعاليات مجتمعية

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية نموذج للاستقرار والدفاع عن الحق

ت

أخبار الشركات شركة JTI تفتتح مكاتبها الجديدة في منطقة عبدون بالعاصمة عمان

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان في جولة ميدانية بالبترا ويوجه بتفعيل البرامج والأنشطة النوعيَّة



 






الأكثر مشاهدة