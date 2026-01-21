البيئة: انبعاثات مصنع السيراميك في القطرانة بخار ماء وليست ملوِّثات للهواء

وأوضحت الوزارة أن فرق التفتيش تحرّكت صباح اليوم الأربعاء، بناء على إيعاز من وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، لإجراء كشف ميداني على المصنع، وذلك ضمن إجراءات المتابعة والرقابة البيئية.
وبيّنت أن ظهور البخار بشكل كثيف يعود إلى تدني درجات الحرارة في الأجواء الباردة الحالية، مؤكدة عدم وجود أي مؤشرات على انبعاث ملوِّثات هوائية ضارة.
وأضافت الوزارة أن المصنع حاصل على الموافقة البيئية منذ عام 2023، بعد استكمال دراسة تقييم الأثر البيئي، ويستخدم فلاتر كيسية متطورة في وحدة التجفيف، تعمل بكفاءة على منع انبعاث الجسيمات الدقيقة إلى الهواء المحيط.
وفي إطار تعزيز الرقابة البيئية الاستباقية، أعلنت الوزارة أنه سيتم تركيب مجسّات لقياس ملوِّثات الهواء المنبعثة من مدخنة المصنع، وربطها إلكترونيًا بشكل مباشر مع النظام المركزي في الوزارة، بما يضمن المراقبة المستمرة والفورية.
وأكدت وزارة البيئة أن هذه الإجراءات تأتي انسجاما مع سياستها في الاستجابة السريعة لملاحظات المواطنين، وتعزيز منظومة الرصد والرقابة البيئية، حفاظا على البيئة والصحة العامة.
