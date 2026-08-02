الأحد 2026-08-02 11:26 م

البيئة تدعم بلدية معان بحاويات نفايات معدنية

ب
أرشيفية
 
الأحد، 02-08-2026 11:19 م

الوكيل الإخباري- قدمت وزارة البيئة من خلال مديرية بيئة معان، حاويات نفايات معدنية بسعة 1100 لتر لبلدية معان الكبرى، وذلك في إطار الشراكة المستمرة بين وزارتي البيئة والإدارة المحلية، بهدف تعزيز خدمات النظافة وتحسين مستوى إدارة النفايات في المحافظة.

اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة بلدية معان الكبرى عاصم النهار ان هذا الدعم يأتي تجسيدا لحرص وزارة البيئة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وتعزيز الاستدامة البيئية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأضاف النهار ان البلدية وأولت قطاع النظافة اهتمامًا كبيرًا، من خلال شراء وتوزيع مئات الحاويات وصيانة وتأهيل القديمة، إلى جانب تنفيذ خطة لاستبدال الحاويات في مختلف أحياء المدينة وفق أولويات مدروسة، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات النظافة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

وظائف إعلان تعبئة وظائف شاغرة لوظيفة معلم لبرنامج BTEC

ب

أخبار محلية البيئة تدعم بلدية معان بحاويات نفايات معدنية

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، مصرع 10 أشخاص خلال محاولة عبور جماعية إلى مدينة سبتة الإسبانية، في وقت شهدت فيه الحدود الشمالية للمملكة واحدة من أكبر موجات الهجرة غير النظامية خلال السنوات الأخيرة. وق

عربي ودولي المغرب: مصرع 10 أشخاص خلال محاولة عبور جماعية إلى سبتة الإسبانية

ل

أخبار محلية الصقور للفاخوري والعوضات: لن تعودوا للوحدات ما دمت رئيسا

غزة

فلسطين ملادينوف: نعمل مع الأطراف والوسطاء لتهدئة الأوضاع في غزة وتنفيذ خطة ترامب

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الصفدي ونظيره المصري يشددان على أهمية تنفيذ جميع بنود خطة ترامب بشأن غزة

ل

أخبار محلية ندوة في جرش تستذكر سيرة الراحل حسن محمد المحاسنة

قال مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية، عبدالفتاح الشلبي، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء مدينيها بنسبة 50 بالمئة من الغرامات والفوائد القانونيّة، شريطة تسديد أصل القروض المترتبة عليهم وباق

أخبار محلية التعاونية الأردنية: 1600مستفيد من قرار الحكومة بإعفاء الـ50% من غرامات وفوائد القروض



 
 






الأكثر مشاهدة

 