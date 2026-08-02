البيئة تدعم بلدية معان بحاويات نفايات معدنية

وقال رئيس لجنة بلدية معان الكبرى عاصم النهار ان هذا الدعم يأتي تجسيدا لحرص وزارة البيئة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وتعزيز الاستدامة البيئية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف النهار ان البلدية وأولت قطاع النظافة اهتمامًا كبيرًا، من خلال شراء وتوزيع مئات الحاويات وصيانة وتأهيل القديمة، إلى جانب تنفيذ خطة لاستبدال الحاويات في مختلف أحياء المدينة وفق أولويات مدروسة، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات النظافة.
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