البيئة تدعم بلدية معان بحاويات نفايات معدنية

الوكيل الإخباري- قدمت وزارة البيئة من خلال مديرية بيئة معان، حاويات نفايات معدنية بسعة 1100 لتر لبلدية معان الكبرى، وذلك في إطار الشراكة المستمرة بين وزارتي البيئة والإدارة المحلية، بهدف تعزيز خدمات النظافة وتحسين مستوى إدارة النفايات في المحافظة.

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وقال رئيس لجنة بلدية معان الكبرى عاصم النهار ان هذا الدعم يأتي تجسيدا لحرص وزارة البيئة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وتعزيز الاستدامة البيئية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.