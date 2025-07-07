"البيئة" تطلق الحملة الوطنية للنظافة في بصيرا

وقال محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، خلال رعايته إطلاق الحملة، إن هذه الحملات الوطنية تهدف إلى رفع الوعي البيئي وتعديل السلوكيات المجتمعية تجاه البيئة، وترسيخ ثقافة المحافظة على جمالية ونظافة المواقع البيئية والسياحية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي.
وأشار إلى دور وزارة البيئة وكافة الكوادر المشاركة في هذه الحملة، والتي تعكس الجهد التطوعي المبذول لحماية بيئتنا التي تهم الجميع.
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