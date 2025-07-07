"البيئة" تطلق الحملة الوطنية للنظافة في بصيرا

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، الحملة الوطنية للنظافة العامة تحت شعار "بهمتنا نحمي بيئتنا"، في غابة الشيخ حمد الجازي بلواء بصيرا، بمشاركة فعاليات شبابية ورسمية وأبناء المجتمع المحلي.

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وقال محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، خلال رعايته إطلاق الحملة، إن هذه الحملات الوطنية تهدف إلى رفع الوعي البيئي وتعديل السلوكيات المجتمعية تجاه البيئة، وترسيخ ثقافة المحافظة على جمالية ونظافة المواقع البيئية والسياحية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي.