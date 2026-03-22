البيئة تنفذ جولات تفتيشية ومبادرات توعوية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

الأحد، 22-03-2026 05:58 م

الوكيل الإخباري-   كثفت مديريات حماية البيئة في محافظات معان والكرك، وعجلون والمفرق جهودها الميدانية وتوعيتها المجتمعية خلال عطلة عيد الفطر، وذلك ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية وزارة البيئة التي تهدف للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وترسيخ السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة.

ففي معان والمفرق، أطلقت المديريات بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والشرطة المجتمعية مبادرة "خلي كيسك بسيارتك"، حيث تم توزيع أكياس صديقة للبيئة وقابلة للتحلل على سائقي المركبات والمتنزهين على الطرق الحيوية، لا سيما طريق (المفرق-جرش)، بهدف حث المواطنين على جمع نفاياتهم ومنع إلقائها بشكل عشوائي.


وفي الكرك، نفذت المديرية جولات واسعة، شملت مناطق (عين سارة وغابات اليوبيل)، بمشاركة واسعة من الأجهزة الأمنية والدفاع المدني وبلدية الكرك ومديرية السياحة، تضمنت توزيع نشرات وأكياس نفايات قابلة للتحلل، مع التركيز على أهمية الحفاظ على نظافة المواقع الأثرية والطبيعية.


وفي عجلون، ركزت الجولات التفتيشية والتوعوية على المناطق السياحية وأماكن التنزه التي تشهد إقبالاً كبيراً، حيث تم توزيع المستلزمات البيئية على المتنزهين وأصحاب المركبات لضمان ترك أماكن التنزه نظيفة.

 
 


