الأربعاء 2026-02-04 02:44 م

البيئة تواصل توزيع حاويات وسلال نفايات ضمن البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي

ل
تسليم 160 حاوية نفايات لعدد من المناطق السياحية
 
الأربعاء، 04-02-2026 01:28 م

الوكيل الإخباري- واصلت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، تنفيذ برنامجها التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، حيث جرى تسليم 160 حاوية نفايات بسعة 1100 لتر لعدد من المناطق السياحية والحيوية في المملكة.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للوزارة، شمل التوزيع 70 حاوية لمحافظة معان، و70 حاوية لمنطقة البترا، إضافة إلى 20 حاوية للمناطق السياحية في برقش وأم النمل، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين واقع إدارة النفايات والحفاظ على النظافة العامة في المواقع ذات الأهمية البيئية والسياحية.


كما تم ضمن البرنامج ذاته، تسليم 50 سلة نفايات معلقة إلى دائرة الآثار العامة، تمهيدا لتوزيعها في المواقع والمناطق الأثرية، بما يسهم في تعزيز النظافة والحفاظ على القيمة الحضارية والتراثية لتلك المواقع.


وأكدت وزارة البيئة أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطتها المستمرة لدعم الجهات المعنية بالبنية التحتية اللازمة لإدارة النفايات، والحد من الممارسات السلبية المرتبطة بالإلقاء العشوائي، مشيرة إلى استمرارها في توزيع الحاويات والسلال خلال المرحلة المقبلة ضمن البرنامج التنفيذي، وبالتعاون مع الشركاء.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

g

أخبار الشركات شركة زين تنال شهادة الأيزو (ISO 45001) للصحة والسلامة المهنية

وفد روسي رفيع المستوى يصل في زيارة إلى سوريا

عربي ودولي وفد روسي رفيع المستوى يصل في زيارة إلى سوريا

الحكومة أمام المساءلة في ثالث جلسة رقابية لمجلس النواب

شؤون برلمانية الحكومة أمام المساءلة في ثالث جلسة رقابية لمجلس النواب

مصر.. إعدام مدمن قتل أمه وحرق جثتها

منوعات مصر.. إعدام مدمن قتل أمه وحرق جثتها

بسبب البيتكوين .. نصف تريليون دولار تتبخر من سوق العملات الرقمية خلال أيام

أسواق ومال بسبب البيتكوين .. نصف تريليون دولار تتبخر من سوق العملات الرقمية خلال أيام

ل

أسواق ومال كل ما ترغب بمعرفته عن اتجاه الذهب عالميا.. هل يستمر الصعود؟

توفي داخل منزله.. رحيل فنان شهير بعد مسيرة طويلة-صورة

فن ومشاهير توفي داخل منزله.. رحيل فنان شهير بعد مسيرة طويلة-صورة

نيويورك ونيوجيرسي تقاضيان إدارة ترامب

عربي ودولي ولايتان أمريكيتان تقاضيان إدارة ترامب بسبب نفق



 






الأكثر مشاهدة