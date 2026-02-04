البيئة تواصل توزيع حاويات وسلال نفايات ضمن البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي

الوكيل الإخباري- واصلت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، تنفيذ برنامجها التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، حيث جرى تسليم 160 حاوية نفايات بسعة 1100 لتر لعدد من المناطق السياحية والحيوية في المملكة.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للوزارة، شمل التوزيع 70 حاوية لمحافظة معان، و70 حاوية لمنطقة البترا، إضافة إلى 20 حاوية للمناطق السياحية في برقش وأم النمل، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين واقع إدارة النفايات والحفاظ على النظافة العامة في المواقع ذات الأهمية البيئية والسياحية.



كما تم ضمن البرنامج ذاته، تسليم 50 سلة نفايات معلقة إلى دائرة الآثار العامة، تمهيدا لتوزيعها في المواقع والمناطق الأثرية، بما يسهم في تعزيز النظافة والحفاظ على القيمة الحضارية والتراثية لتلك المواقع.