البيئة تواصل توزيع حاويات وسلال نفايات ضمن البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي

وبحسب بيان للوزارة، شمل التوزيع 70 حاوية لمحافظة معان، و70 حاوية لمنطقة البترا، إضافة إلى 20 حاوية للمناطق السياحية في برقش وأم النمل، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين واقع إدارة النفايات والحفاظ على النظافة العامة في المواقع ذات الأهمية البيئية والسياحية.
كما تم ضمن البرنامج ذاته، تسليم 50 سلة نفايات معلقة إلى دائرة الآثار العامة، تمهيدا لتوزيعها في المواقع والمناطق الأثرية، بما يسهم في تعزيز النظافة والحفاظ على القيمة الحضارية والتراثية لتلك المواقع.
وأكدت وزارة البيئة أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطتها المستمرة لدعم الجهات المعنية بالبنية التحتية اللازمة لإدارة النفايات، والحد من الممارسات السلبية المرتبطة بالإلقاء العشوائي، مشيرة إلى استمرارها في توزيع الحاويات والسلال خلال المرحلة المقبلة ضمن البرنامج التنفيذي، وبالتعاون مع الشركاء.
