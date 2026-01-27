البيئة: توزيع 400 حاوية على عدد من المحافظات

الوكيل الإخباري- وزّعت وزارة البيئة اليوم الثلاثاء، 400 حاوية بلاستيكية بسعة 240 لترا على عدد من المحافظات ، بهدف دعم جهود البلديات والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، واستكمالًا لخطط تعزيز البنية التحتية للنظافة في مختلف المحافظات.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة في بيان، إن شمل التوزيع محافظات: العاصمة، والزرقاء، ومأدبا، والمفرق، إضافة إلى قضاء الضليل، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، الهادف إلى رفع مستوى النظافة العامة وتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين.



وبيّنت أن المبادرة تستهدف جميع محافظات المملكة، بهدف تعزيز البنية التحتية البيئية للبلديات والمواقع السياحية والأثرية، بما يحقق الاستدامة ويسهم في حماية صحة المواطنين والحفاظ على جمالية المدن.