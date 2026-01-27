الثلاثاء 2026-01-27 05:45 م

البيئة: توزيع 400 حاوية على عدد من المحافظات

ل
استكمالًا لخطط تعزيز البنية التحتية للنظافة
 
الثلاثاء، 27-01-2026 04:21 م

الوكيل الإخباري- وزّعت وزارة البيئة اليوم الثلاثاء، 400 حاوية بلاستيكية بسعة 240 لترا على عدد من المحافظات ، بهدف دعم جهود البلديات والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، واستكمالًا لخطط تعزيز البنية التحتية للنظافة في مختلف المحافظات.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان، إن شمل التوزيع محافظات: العاصمة، والزرقاء، ومأدبا، والمفرق، إضافة إلى قضاء الضليل، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، الهادف إلى رفع مستوى النظافة العامة وتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين.


وبيّنت أن المبادرة تستهدف جميع محافظات المملكة، بهدف تعزيز البنية التحتية البيئية للبلديات والمواقع السياحية والأثرية، بما يحقق الاستدامة ويسهم في حماية صحة المواطنين والحفاظ على جمالية المدن.


وشددت وزارة البيئة على أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي لضمان نجاح هذه المبادرات، داعية المواطنين إلى الالتزام باستخدام الحاويات المخصصة والمشاركة الفاعلة في الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

شركات توزيع الكهرباء: لم نشارك في اجتماع لجنة الطاقة النيابية وتنفي قاطعًا تحميل “الفاقد الكهربائي” على فواتير المواطنين

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة طبقة فحل غدا

ل

أخبار محلية بيان صادر عن عائلة المجالي

ا

أخبار محلية وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة شاملة في غابات جلعد

الخطوط الجوية العربية السعودية

أخبار الشركات كيفية حجز طيران على الخطوط السعودية بأفضل الأسعار

نقود أردنية

اقتصاد محلي 1.4 مليار دينار إجمالي النفقات الرأسمالية في 2025

القاضي يلتقي السفير الصيني

شؤون برلمانية القاضي يلتقي السفير الصيني

ت

أخبار الشركات البنك العربي يختتم النسخة الثانية من مبادرة "فن التدوير" بالتعاون مع متحف الأطفال

ن

شؤون برلمانية رئيس مجلس الأعيان يشيد بمستوى العلاقات الأردنية المغربية



 






الأكثر مشاهدة