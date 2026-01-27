البيئة: توزيع 400 حاوية على عدد من المحافظات

وقالت الوزارة في بيان، إن شمل التوزيع محافظات: العاصمة، والزرقاء، ومأدبا، والمفرق، إضافة إلى قضاء الضليل، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، الهادف إلى رفع مستوى النظافة العامة وتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين.
وبيّنت أن المبادرة تستهدف جميع محافظات المملكة، بهدف تعزيز البنية التحتية البيئية للبلديات والمواقع السياحية والأثرية، بما يحقق الاستدامة ويسهم في حماية صحة المواطنين والحفاظ على جمالية المدن.
وشددت وزارة البيئة على أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي لضمان نجاح هذه المبادرات، داعية المواطنين إلى الالتزام باستخدام الحاويات المخصصة والمشاركة الفاعلة في الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية.
