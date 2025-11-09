الأحد 2025-11-09 11:21 م
 

"البيئة" وبرنامج المستوطنات البشرية يبحثان تحديات المناخ

الأحد، 09-11-2025 09:29 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان اليوم الأحد، مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أنا كلوديا روسباخ، سبل تعزيز التعاون المشترك في مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال التخطيط الحضري المستدام.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أن التحضر السريع يشكل محورا رئيسيا في جهود التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، لا سيما في السياق الأردني الذي يواجه تحديات متعددة مثل شح المياه والنمو السكاني المتزايد.


وثمنت وزارة البيئة دعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للمملكة منذ عام 2005 من خلال تنفيذ مشاريع نوعية ومبادرات إقليمية تعزز الصمود المناخي وتدعم التنمية المستدامة.


واتفق الطرفان على بحث فرص جديدة للتعاون، تشمل إطلاق مشروع تجريبي جديد في مجال التخطيط الحضري المستدام، وبناء قدرات البلديات المحلية، والمشاركة الفاعلة في المنتدى الحضري العالمي القادم، وبما يعزز مكانة الأردن ودوره الرائد في العمل المناخي الحضري.

 
 
