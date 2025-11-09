"البيئة" وبرنامج المستوطنات البشرية يبحثان تحديات المناخ

وأكد الجانبان خلال اللقاء أن التحضر السريع يشكل محورا رئيسيا في جهود التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، لا سيما في السياق الأردني الذي يواجه تحديات متعددة مثل شح المياه والنمو السكاني المتزايد.
وثمنت وزارة البيئة دعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للمملكة منذ عام 2005 من خلال تنفيذ مشاريع نوعية ومبادرات إقليمية تعزز الصمود المناخي وتدعم التنمية المستدامة.
واتفق الطرفان على بحث فرص جديدة للتعاون، تشمل إطلاق مشروع تجريبي جديد في مجال التخطيط الحضري المستدام، وبناء قدرات البلديات المحلية، والمشاركة الفاعلة في المنتدى الحضري العالمي القادم، وبما يعزز مكانة الأردن ودوره الرائد في العمل المناخي الحضري.
-
أخبار متعلقة
-
مياه اليرموك تنجز خطوط مياه في إربد بتكلفة 1.7 مليون دينار
-
اختتام المؤتمر الوطني الثاني للأمن الدوائي
-
جمعية سفراء العطاء تناقش "العنف الرقمي" لتعزيز الأمان الإلكتروني
-
الأمانة تبدأ بتركيب مئات الكاميرات في شوارع العاصمة لرصد المخالفات
-
اختتام القمة الثالثة عشرة لصانعي الألعاب الإلكترونية في العقبة
-
جامعة اليرموك والمكتب الثقافي الكويتي يبحثان التعاون الأكاديمي
-
إشهار ديوان "إليها تشد الرحال"
-
الملاكم عشيش يفوز ببرونزية ألعاب التضامن الاسلامي