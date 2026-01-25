"البيئة" و"الأمانة" توقعان اتفاقية توفير حاويات معلّقة في الأماكن العامة

وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس لجنة الأمانة الدكتور يوسف الشواربة ووزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، الى تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة والوزارة لتطبيق البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات 2026-2027، للمحافظة على البيئة ونشر الوعي البيئي في المجتمع حول ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات في الأماكن العامة والطرق والمتنزهات والحدائق والأماكن السياحية والأثرية، وتعزيز البنية التحتية لإدارة النفايات.
وقال الشواربة إن الأمانة تعمل على تحسين مستوى النظافة من خلال البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، مؤكدا أهمية الشراكة مع جميع مؤسسات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهته، أشاد سليمان بجهود الأمانة لخدمة مدينة عمان ومواطنيها، والارتقاء بمستوى النظافة والقضاء على ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات لتبقى عمان نظيفة، مشيرا إلى أن التعاون مع أمانة عمان في تصنيع وتوفير حاويات معدنية وسلات مهملات في الأماكن العامة في محافظات المملكة كافة، يسهم بشكل مباشر في تعزيز السلوك البيئي الإيجابي لدى المواطنين، والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على البيئة والصحة العامة.
وحضر توقيع الاتفاقية نائب رئيس لجنة أمانة عمان المهندس زياد الريحاني، ومدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي وأمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات.
-
أخبار متعلقة
-
إحباط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الغربية
-
متابعة للزيارة الملكية لإربد .. رئيس الديوان الملكي يلتقي 250 شخصية من المحافظة
-
"الأمانة": استكمال المرحلة الرابعة من مشروع المحطة
-
الجيش يباشر تنفيذ التوجيهات الملكية
-
وزير المياه يبحث مع مسؤول أميركي التحديات المائية
-
الأمن العام ينفّذ حملة توعوية شاملة لتعزيز مفاهيم السلامة العامة في مدارس المملكة
-
بعد الحادثة المفجعة.. تعرف على التهم الموجهة لقاتل شقيقته المحامية في عمّان
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير السعودي