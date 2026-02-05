الخميس 2026-02-05 08:40 م

"البيئة"و"زها الثقافي" يوقعان اتفاقية تعاون لدعم "العجلات الخضراء"

الوكيل الإخباري-   وقّعت وزارة البيئة ومركز زها الثقافي اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم تنفيذ مبادرة "العجلات الخضراء" لما لها من أثر في تعزيز السلوك البيئي الإيجابي ونشر ثقافة إعادة التدوير والعطاء المستدام، تحت رعاية الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع، رئيس مجلس مركز زها.

ووقع الاتفاقية عن الوزارة وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان وعن مركز زها المدير التنفيذي رانيه صبيح.


وأكد سليمان، أن دعم الوزارة لهذه المبادرة يأتي انسجامًا مع توجهاتها الاستراتيجية في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية، وتمكين المبادرات التي تجمع بين البعد البيئي والبعد الإنساني، مشيرًا إلى أن مبادرة "العجلات الخضراء" تشكل نموذجًا وطنيًا رائدًا في تحويل النفايات إلى قيمة مضافة تخدم المجتمع والبيئة في آن واحد.

 
 


