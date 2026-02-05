"البيئة"و"زها الثقافي" يوقعان اتفاقية تعاون لدعم "العجلات الخضراء"

الوكيل الإخباري- وقّعت وزارة البيئة ومركز زها الثقافي اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم تنفيذ مبادرة "العجلات الخضراء" لما لها من أثر في تعزيز السلوك البيئي الإيجابي ونشر ثقافة إعادة التدوير والعطاء المستدام، تحت رعاية الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع، رئيس مجلس مركز زها.

ووقع الاتفاقية عن الوزارة وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان وعن مركز زها المدير التنفيذي رانيه صبيح.