البيت الأبيض: الملك عبدالله الثاني أكد ضرورة بقاء الفلسطينيين على أرضهم في قطاع غزة

ونقلت لفيت، في تصريحات صحفية ، أن "الرئيس ترمب ما يزال ملتزما بالوصول إلى السلام في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى تأكيد الملك عبدالله الثاني بوجود خطة عربية حول غزة سيتم تقديمها للرئيس ترمب.
وقالت إن "الملك أكد أن الأردن سيستقبل 2000 طفل مريض من قطاع غزة"، مشددة على أن "الإدارة الأميركية ستواصل العمل مع الشركاء العرب في الإقليم لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".
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