البيت الأبيض: الملك عبدالله الثاني أكد ضرورة بقاء الفلسطينيين على أرضهم في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد خلال لقائه امس الرئيس دونالد ترمب "ضرورة بقاء الفلسطينيين على أرضهم في قطاع غزة".

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ونقلت لفيت، في تصريحات صحفية ، أن "الرئيس ترمب ما يزال ملتزما بالوصول إلى السلام في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى تأكيد الملك عبدالله الثاني بوجود خطة عربية حول غزة سيتم تقديمها للرئيس ترمب.