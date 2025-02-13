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البيت الأبيض: الملك عبدالله الثاني أكد ضرورة بقاء الفلسطينيين على أرضهم في قطاع غزة

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت
الخميس، 13-02-2025 12:19 ص

الوكيل الإخباري-    قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد خلال لقائه امس الرئيس دونالد ترمب "ضرورة بقاء الفلسطينيين على أرضهم في قطاع غزة".

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ونقلت لفيت، في تصريحات صحفية ، أن "الرئيس ترمب ما يزال ملتزما بالوصول إلى السلام في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى تأكيد الملك عبدالله الثاني بوجود خطة عربية حول غزة سيتم تقديمها للرئيس ترمب.


وقالت إن "الملك أكد أن الأردن سيستقبل 2000 طفل مريض من قطاع غزة"، مشددة على أن "الإدارة الأميركية ستواصل العمل مع الشركاء العرب في الإقليم لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

 
gnews

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