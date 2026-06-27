البيت الأردني في تكساس يواصل فعالياته الترويجية والثقافية

الوكيل الإخباري- واصل البيت الأردني في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية، استقبال آلاف الزوار من الجالية الأردنية والأجانب، ضمن البرنامج الترويجي الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة على هامش كأس العالم 2026، مقدماً باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية التي تعكس الهوية الأردنية.

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