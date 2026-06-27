البيت الأردني في تكساس يواصل فعالياته الترويجية والثقافية

وبحسب بيان لوزارة السياحة السبت، شهد البرنامج الجمعة عروض دبكة والموسيقا الحية، وعروض الخط العربي والفسيفساء، بمشاركة فرقة القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، إلى جانب بث مباريات كأس العالم والسحوبات والهدايا المقدمة من الخطوط الجوية الملكية الأردنية.
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