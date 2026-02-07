البيطار: الملك الحسين بن طلال ذكرى خالدة في وجدان الأردنيين

وأشار البيطار إلى أن الأردنيين يجددون في هذا اليوم بيعة الولاء للعرش الهاشمي، ليواصلوا المسيرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله، الذي عزز مكانة الأردن وأكمل مسيرة الفخر والعزة لهذا الوطن الذي لطالما تغنى أبناؤه بقيادتهم الهاشمية، ملتفين حولها في مختلف الظروف.
وأضاف أن هذه المناسبة تؤكد التلاحم الوطني والولاء الثابت للقيادة الهاشمية، لتبقى المملكة حرة وعزيزة وشامخة على مر الزمان، معززة لمكانتها الإقليمية والدولية، ومستمرة في بناء مستقبل مزدهر لجميع الأردنيين.
