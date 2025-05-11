التحاق 200 متدرب في برامج تدريبية متخصصة في الطفيلة

الوكيل الإخباري- التحق 200 شاب وشابة، اليوم الأحد، في برامج تدريبية متخصصة بمعهدي التدريب المهني للذكور والإناث في محافظة الطفيلة، ضمن اتفاقية تعاون بين مجلس المحافظة ومؤسسة التدريب المهني، بقيمة دعم بلغت 250 ألف دينار، بهدف تأهيل الباحثين عن العمل وتشغيلهم.

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وقال مدير معهد التدريب المهني في الطفيلة بكر الرعود، إن البرامج التدريبية التي بدأت بمساراتها النظرية والعملية تستهدف نحو 120 شابا و80 شابة في تخصصات مطلوبة في سوق العمل المحلي، مشيرا إلى أن التدريب يتم بإشراف مدربين أكفاء داخل مشاغل مجهزة بمستلزمات مهنية متكاملة لمنح الخريجين فرص عمل مباشرة أو تأسيس مشاريع صغيرة مدعومين بشهادات مزاولة.