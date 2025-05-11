التحاق 200 متدرب في برامج تدريبية متخصصة في الطفيلة

وقال مدير معهد التدريب المهني في الطفيلة بكر الرعود، إن البرامج التدريبية التي بدأت بمساراتها النظرية والعملية تستهدف نحو 120 شابا و80 شابة في تخصصات مطلوبة في سوق العمل المحلي، مشيرا إلى أن التدريب يتم بإشراف مدربين أكفاء داخل مشاغل مجهزة بمستلزمات مهنية متكاملة لمنح الخريجين فرص عمل مباشرة أو تأسيس مشاريع صغيرة مدعومين بشهادات مزاولة.
وأضاف أن الاتفاقية تعزز الشراكة بين المؤسسة ومجلس المحافظة، لتقديم خدمات تدريبية تشمل مختلف مناطق الطفيلة، مؤكدا حرص المؤسسة على التوسع في تقديم البرامج التدريبية في جميع ألوية المحافظة والقرى التابعة لها.
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