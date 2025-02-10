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التخليص على 1920 رأس قاطرة من المنطقة الحرة بالزرقاء خلال 2024

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 10-02-2025 02:06 م

الوكيل الإخباري-    قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، شرف الدين الرفاعي، إن عدد رؤوس القاطرات التي تم التخليص عليها من المنطقة الحرة في الزرقاء خلال عام 2024 بلغ 1920 قاطرة، بزيادة نسبتها 11 بالمئة عن عام 2023، الذي شهد التخليص على 1738 قاطرة.

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وأضاف الرفاعي، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن حجم التخليص خلال عام 2023 سجل قفزة كبيرة مقارنة بعام 2022، حيث لم يتجاوز عدد القاطرات المخلّصة حينها 143 قاطرة، في حين بلغ عددها في عام 2021 نحو 408 قاطرات.


وأرجع الرفاعي الارتفاع في عام 2023 إلى قرار مجلس الوزراء الذي سمح باستيراد رؤوس القاطرات التي لا يزيد عمرها على ثماني سنوات قبل سنة التخليص، مشيرًا إلى أن القرار شكل دفعة مهمة لقطاع الشحن وأسهم في تحديث الأسطول العامل في المملكة.


وأضاف أن القرار جاء استنادًا إلى دراسة أجرتها الهيئة، أوصت بالسماح باستيراد رؤوس القاطرات التي لا يتجاوز عمرها سبع سنوات، لتعزيز الكفاءة التشغيلية داخل قطاع الشحن ورفع مستوى التنافسية على المستوى الإقليمي.


ويُعد قطاع الشحن أحد القطاعات الأساسية في دعم الحركة التجارية بالأردن، حيث يعتمد بشكل رئيسي على تحديث الأسطول لضمان تقليل الكلف التشغيلية وتحسين الخدمات اللوجستية في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة.

 
gnews

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